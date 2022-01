Una semana más comienza en “Tierra amarga”, la primera del 2022, y llega con la rivalidad entre Müjgan y Züleyha más grande que nunca, pues la doctora ya sabe que Adnan es hijo de Yilmaz y aunque decidió no desvelar nada a su marido, la joven no puede dejar de pensar en el asunto. Mientras tanto, Fekeli y Yilmaz comenzaron a planear la ruina de Demir.

En los capítulos anteriores de “Tierra amarga”, los empresarios de Çukurova descubren que Demir estaba haciendo negocios en solitario a espaldas de estos. Fue gracias a Sermin y Hatip que todos se enteran de los planes, pero es el primero quien evita que el hombre firme el contrato. Por lo que la oferta de Yilmaz, finalmente, es elegida para suministrar los alimentos. Demir está muy molesto, ¿cuál ser su siguiente paso?

En la nueva tanta de capítulos, lo peor está por llegar cuando Züleyha y Müjgan entren en trabajo de parto. ¿Qué pasará esta semana en “Tierra amarga”? A continuación, los avances para que no te pierdas ningún detalle de tu telenovela turca favorita.

Los empresarios de Çukurova se enteran que Demir estaba haciendo negocios en solitario y a espaldas de estos (Foto: Tims & B Productions)

CINCO COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. Müjgan y Züleyha entran en trabajo de parto

Müjgan y Züleyha se enfretan nuevamente por un malentendido con Adnan. La doctora cree que lo mejor es que se mantengan alejadas. Poco después, comenzará a sentirse mal. Müjgan está sangrando y aún es demasiado pronto para que dé a luz. Sin embargo, parece que el parto se ha adelantado. La mujer, consciente que el parto se ha adelantado, llama Yilmaz pero el joven no contesta, por lo que decide ir sola al hospital.

Mientras Züleyha está con Yilmaz hablando de su su mujer y el malentendido que tuvieron, Müjgan se encuentra en estado muy grave, el parto es muy difícil y hay que decidir entre salvarla a ella o al bebé. No hay manera de localizar a Yilmaz y Müjgan está cada vez más cerca de la muerte. Sabahattin se encargará de decidir a quién salvan.

Por cosas del destino, mientras Yilmaz habla con Züleyha, esta también se en trabajo de parto. Minutos después, Yilmaz llega al hospital con ella. Müjgan ve toda la escena y no quiere saber nada de su marido. En tanto, Sabahattin le informa a Yilmaz que la doctora tiene riesgo de parto prematuro y el hombre decide que salven a ella.

Müjgan ve como su marido Yilmaz llega al hospital con Züleyha, mientras ella corre el riesgo de perder a su bebé, en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

2. Züleyha da a luz, mientras que el bebé de Yilmaz y Müjgan lucha por su vida

Minutos después de los inconvenientes, se escuchar el llanto de un bebé. Müjgan, quien se encuentra luchando por su vida y la de su hijo, felicita a Züleyha, que acaba de dar a luz a su lado a una niña sana. Mientras Demir sostiene a su hija entre sus brazos, Yilmaz y Fekeli sufren una terrible espera.

Finalmente, Müjgan lo ha conseguido, ha dado a luz a su bebé, está vivo, pero lo mantendrán en la incubadora. Yilmaz se derrumba ante la idea de perder a su hijo. El momento de dolor es compartido, por primera vez, con Demir y Hünkar, quienes empatizan con la difícil situación que atraviesa la pareja.

Mientras Züleyha permanece en el hospital y disfruta de las primeras horas de su hija junto a Demir y Hünkar, en otra habitación Müjgan, está absolutamente desolada. La doctora no quiere que Yilmaz se acerque a su hijo, por lo que Fekeli y Sabahattin hablan con cada uno para que calmen la tensión entre el matrimonio.

Demir, Hünkar, Yilmaz y Fekeli esperan noticias sobre el parto de Müjgan y Züleyha, en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

3. Müjgan rechaza a Yilmaz y se enfrenta a Züleyha

En el hospital y en mitad de la noche, Müjgan se despierta y va a buscar a su bebé. En ese momento también llega Züleyha, que trata de ayudar a la joven, pero la reacción de Müjgan no puede ser peor y vuelven a tener una fuerte discusión.

Behice, Hünkar y Yilmaz llegan también al hospital y presencian la escena. Müjgan sufre un ataque de nervios, no puede soportar el dolor. “¡Prefiero morir si mi hijo no sobrevive!”, grita desesperada.

Ya ha pasado una semana desde el doble alumbramiento. Demir y Züleyha disfrutan de la pequeña Leyla en la mansión, donde celebrarán una gran fiesta con numerosos invitados. Sin embargo, el hijo de Yilmaz y Müjgan sigue en el hospital.

Müjgan llama a Yilmaz. Está sufriendo sola en el hospital, en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

4. El hijo de Yilmaz y Müjgan sobrevivirá

Yilmaz no sabe qué hacer para ayudar a Müjgan y se apoyará en Fekeli una vez más, mientras la doctora decide llamarlo. Tras ello, ambos van a toda velocidad al hospital. Una vez allí se dan con la sorpresa de que el bebé no está en la incubadora y temen lo peor; pero lo cierto es que ya ha pasado la etapa más complicada para Kerem Ali, su hijo, y se recuperará antes de lo previsto.

La alegría llegó a Yilmaz, aunque todavía hay un asunto pendiente por resolver. La actitud de Müjgan hacia él no ha cambiado. No quiere saber nada de él. Aún sigue molesta por la escena que vio al llegar al hospital. Por ello, Fekeli, Behice y Sabahattin pedirán paciencia al joven, aunque está llegando a su límite.

Yilmaz preocupado por su hijo, en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

5. Sermin salva la vida a Adnan

En la mansión, una vela encendida que puso Haminne en el establo mientras buscaba unas joyas como obsequio para la celebración, está a punto de provocar un grave incendio. Adnan ha llegado hasta allí y está en peligro, las llamas se extienden. La anciana ha entrado y salido del establo sin ser vista. Mientras que Sermin logra ver a Adnan entrando al establo e irá a salvarlo. Lo protegerá poniendo en riesgo su propia vida y el caos se apoderará de la mansión.

Más tarde, La mujer explica lo que sucedió en el establo ante la mirada recelosa de Hünkar, sin embargo, ella ha despertado admiración en los invitados, pues arriesgó su propia vida para salvar a Adnan. Züleyha no duda en agradecerle. “Desde ahora quiero que me consideres como a una hermana”, le dice. Ambas se abrazan ante el aplauso de los presentes. Ahora Sermin se ha convertido en una heroína. A Demir no le quedará otro remedio que retirar la denuncia.

Después de la reunión en la mansión, Demir, Hünkar y Saniye tratan de saber cómo se produjo el incendio. ¿Acaso Sermin lo provocó a propósito? El hombre está dispuesto a descubrir la verdad. Por ahora, retiró la denuncia que puso contra ella. Muy pronto descubrirán que fue Haminne quien provocó el incendio.