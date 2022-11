La telenovela turca “Tierra amarga” estrenó capítulos durante la semana del 7 al 11 de noviembre, teniendo a Fikret como uno de los protagonistas. El amor que siente por su cuñada ha sido su cruz en los recientes episodios, sobre todo por la relación que ahora tiene la mujer con Mehmet Kara, el hombre que despierta todas sus sospechas. Mientras que Betül continuó con su plan para ganar poder dentro de la familia Yaman.

Fikret entró en conflicto primero por pasar la noche con Betül, quien es su prima lejana, y después al darse cuenta de que tiene un sentimiento inevitable hacia Züleyha, un cariño que ha ido creciendo al punto de orillarlo a pensar en declararle o no su amor.

Cetin, su mejor amigo, le aconsejó que no lo hiciera. Lütfiye también le pidió que no forzara una relación que tenía otro rumbo que el romántico. Pero el hermano de Demir citó a la mujer para decirle toda la verdad: que no ama a Betül sino a ella.

En tanto, Hakan se acercó a su antiguo socio, Abdülkadir, para hacerle una exigencia ante lo que ha venido pasando en contra de la familia Yaman. Conoce aquí lo que sucedió en los capítulos de “Tierra amarga” emitidos en el canal de televisión Antena 3 de España.

El actor Furkan Palalı como Fikret Fekeli en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

5 MOMENTOS IMPORTANTES DE “TIERRA AMARGA” DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE

5. La trampa de Betül

Betül le pagó a periodistas y a trabajadores de un hotel para embaucar a Fikret. De esta manera, ambos aparecieron en la portada del diario del pueblo, en un escándalo fríamente calculado por la mujer para casarse con el hermano de Demir y así ganar más poder dentro de la familia y la empresa Yaman.

4. Los sentimientos de Fikret

Fikret, sin embargo, se dio cuenta de que está enamorado de Züleyha. Por eso no detuvo sus constantes peleas en contra de Mehmet Kara, a quien ve con recelo y sospecha. El hombre intentó declararle su amor a la protagonista pero terminó desistiendo ante los consejos de Lütfiye, a pesar de que tenía a su cuñada frente a él.

3. La pedida de mano

Así, el sobrino de Fekeli aceptó casarse con Betül, ante el pedido de Sermin para limpiar la honra de su hija tras el escándalo en el hotel. A pesar de que todo estuvo listo, la última exigió que la pedida de mano se realice en medio de una celebración que reúna a toda Çukurova, porque sospecha que Fikret no quiere casarse con su prima lejana.

Betül en una escena de la telenovela turca (Foto: Tims & B Productions)

2. Hakan y Abdülkadir se enfrentan

Mientras que Hakan rompió definitivamente su condición de socio con Abdülkadir. A pesar de los planes, la vida de Mehmet ha cambiado de manera radical tras enamorarse de Züleyha. Le ofreció dinero al asesino intelectual de Fekeli, pero este le pidió un porcentaje mayor. Por ello, Hakan lo amenazó con revelar su pasado en Líbano si no se iba del pueblo.

1. El pedido de Lütfiye

Finalmente, Lütfiye le pidió a Fikret que, después de casarse, viaje con Betül a Estambul, para que logre calmar a su corazón herido por la decepción de no estar junto a la mujer que ama. Ese es el gran consejo que dio la mujer, sabiendo que a Fikret le costará estar en la misma tierra donde Züleyha es feliz con Mehmet Kara.

Lütfiye se mantuvo firme en su posición sobre Fikret y Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.

Mira aquí el tráiler de la telenovela turca “Züleyha”: