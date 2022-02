Inicia una nueva semana para “Tierra amarga”, con más emociones y mucha tensión. La telenovela turca ha estrenado su tercera temporada en Antena 3 y su fiel audiencia española se ha quedado en shock luego de ver que Züleyha recibió un disparo de Müjgan directo al corazón.

La semana pasada fue decisiva para Züleyha, antes de recibir el disparo, la protagonista de “Tierra amarga” estuvo a punto de morir cuando estaba en su celda. Fue envenenada en la prisión y fue llevada de emergencia al hospital. En principio se creía que Demir era el responsable, pero poco después se descubrió que en realidad fue una intoxicación por la utilización de una olla en mal estado.

Eso no fue todo, mientras Züleyha permanecía hospitalizada, Behice ingresó vestida como personal médico y trató de inyectarle una sustancia desconocida pero la joven despierta y logra quitarle la mascarilla a la enfermera, descubriendo que se trata de Behice; no obstante, los médicos no creen la versión de la protagonista y aseguran que se todo fue una alucinación. Entonces, ¿qué pasará ahora esta semana en “Tierra Amarga”?

Yilmaz se enfrenara a Demir por lo que le ha pasado a Züleyha en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

HORARIO DE “TIERRA AMARGA” EN ANTENA 3 DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO

“Tierra amarga” se emite en España a través de la señal de Antena 3 y en el horario de las 17:30 horas, de acuerdo a la programación actualizada del canal de televisión. Es así que, esta semana, desde el lunes 28 de febrero hasta el viernes 4 de marzo, la telenovela turca se emitirá en los siguientes horarios:

Lunes 28 de febrero a las 5:30 PM.

Martes 1 de marzo a las 5:30 PM.

Miércoles 2 de marzo a las 5:30 PM.

Jueves 3 de marzo a las 5:30 PM.

Viernes 4 de marzo a las 5:30 PM.

De esta manera, “Züleyha” estrena episodios toda la semana y, a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium, de manera ONLINE y EN DIRECTO. En el sitio web también están disponibles todos los episodios que se han estrenado hasta el momento y adelantos exclusivos de la historia. Así que no te lo pierdas.

Demir se siente culpable de lo que le ha pasado a Züleyha en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE ESTA SEMANA DE “TIERRA AMARGA”?

Esta semana llegará el momento más esperado en la vida Yilmaz. Y es que Züleyha decide contarle toda la verdad. Por fin Yilmaz se entera que Adnan es hijo suyo y no de Demir Yaman. “Yilmaz, Adnan es tu hijo”, le dice la protagonista.

La reacción de Yilmaz no será lo que esperaba la protagonista. Él está furioso al saber la verdad, pues Züleyha se lo oculto todo este tiempo; además, sabe que Hünkar ideo ese plan y la obligo a casarse con Demir.

Züleyha también la confiesa que fue Müjgan quien intentó matarla, pero le pide que guarde el secreto pues las cosas se harán a su manera tras la advertencia de Züleyha con suicidarse si Yilmaz le quita a Adnan.

Por otro lado, Naciye acudirá a los juzgados para poner una denuncia a Hatip. Le contará al juez que su esposo asesinó a Çengaver. Aunque nadie sabe que Gaffur, durante un forcejeo ha matado accidentalmente a Hatip. Además, un nuevo huésped llega a Adana dispuesto a cambiarlo todo, ¿de quién se trata?