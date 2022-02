Esta semana, del 3 al 11 de febrero, Antena 3 estrenará una nueva tanda de capítulos de “Tierra amarga”, la telenovela turca que se ha convertido en un fenómeno televisivo en España y que ha dejado más emociones y revelaciones en sus últimas entregas.

En los capítulos de la semana pasada de “Züleyha” (en su idioma original) se formó una sorpresiva y a la vez impensada alianza: Demir, Fekeli y Yilmaz unieron fuerzas para retirar de Çukurova a un grupo de empresarios que compraron varias tierras a hacendados, con el apoyo interesado de Hatip.

Sin embargo, la paz en el pueblo no durará mucho, pues Müjgan le envía a Demir un video de un encuentro íntimo de Züleyha y Yilmaz, en el registro se ve cómo la protagonista lo abraza en una cabaña casi oculta en el bosque. Como era de esperarse Demir se llena de rabia y lleva a su mujer a rastras hasta el bosque. El hombre sostiene su pistola, dispuesto a acabar con la vida de su esposa. ¿Será capaz de matar de Züleyha?

Demir amenza con una pistola a Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

HORARIO TENDRÁ “TIERRA AMARGA” EN ANTENA 3

“Tierra amarga” se emite en España a través de la señal de Antena 3 y en el horario de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación actualizada del canal de televisión. Es así que, esta semana, desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de febrero, la telenovela turca se emitirá en los siguientes horarios:

Lunes 7 de febrero a las 5:45 PM.

Martes 8 de febrero a las 5:45 PM.

Miércoles 9 de febrero a las 5:45 PM.

Jueves 10 de febrero a las 5:45 PM.

Viernes 11 de febrero a las 5:45 PM.

De esta manera, “Züleyha” estrena episodios de lunes a viernes y a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium, de manera ONLINE y EN DIRECTO, donde también están disponibles todos los episodios que se han estrenado hasta el momento y adelantos exclusivos de la historia.

Züleyha llega a la casa devastada, pero la ira de Demir no cesa: le prohíbe vivir en la finca, o que alguien le dé un vaso de agua. No puede ver a sus hijos (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE ESTA SEMANA DE “TIERRA AMARGA”?

En el bosque, Demir apunta con su pistola a Züleyha, su vida corre peligro. Hünkar y Fekeli los encuentran en el bosque hasta que se escucha un disparo. Temen que el joven haya matado a su mujer. Demir camina por el bosque, solo y con lágrimas en los ojos.

Yilmaz se entera de lo sucedido y no duda en ir a buscar a Züleyha. Demir llega a la mansión a la mañana siguiente. Hünar y Sabahattin le pregunta por Züleyha pero el joven no dice ni una palabra. Sin embargo, la protagonista sigue con vida.

Züleyha llega a la casa devastada, pero la ira de Demir no va a cesar. Pudo matarla con sus manos, pero no tiene intención de mantenerla con vida. Hünkar intenta intervenir de nuevo, pero nadie puede detenerlo. El joven encierra a su mujer y le prohíbe vivir en la finca, o que alguien le dé un vaso de agua. No puede ver a sus hijos. Esto hará que Züleyha elija la desesperación y la muerte.

En tanto, Yılmaz intentará acercarse a Züleyha, al mismo tiempo que internará lidiar con Müjgan, la doctora ha cogido a su hijo, maleta y pasaporte y se ha ido a América. Justo cuando se estaba logrando la paz, Demir se rinde con Züleyha y Yılmaz. En Çukurova, el amor ahora deja su lugar a una guerra de venganza.