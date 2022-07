“Tierra amarga” sigue manteniendo enganchado al público español con las nuevas sorpresas y revelaciones del drama protagonizado por Hilal Altınbilek, Ugur Günes y Murat Ünalmis. En los últimos capitulos hemos visto que Sevda descubrió que su verdadera hija es Ümit, una noticia que la impactó mucho emocionalmente.

Tras conocer la verdad, Sevda sufrió un infarto producto del shock y fue internada en un hospital. La salud de la cantante se ha visto debilitada y ha preocupado a todos, en especial a Demir quien no entiende que le está pasando.

Sevda ha preferido guardar silencio y tratar de entender que lo que está pasando. La cantante sigue asombrada que después de muchos años ha encontrado a su hija, a quien llamó Ayla. Pero, ¿qué es lo que pasó realmente en “Tierra amarga”? Aquí te contamos todos los detalles.

Sevda descubrió que su verdadera hija es Ümit y la joven le mostró una foto como prueba (Foto: Tims & B Productions)

¿POR QUÉ SEVDA NUNCA BUSCÓ A ÜMIT EN EL PASADO?

Sevda descubrió que su verdadera hija es Ümit en el momento menos pensado. Tras recoger el sobre que contenía las fotografías que comprometían a Demir, la cantante se marchó al hospital a enfrentar a Ümit. Esta, harta de sus ataques, le responde. “Si soy una rompe hogares es porque me parezco a ti. Yo soy tu hija”.

Después la joven le hace entrega de una foto en la que aparece ella de bebé en brazos de Sevda. “Ayla”, susurró la cantante completamente sorprendida. Luego, Sevda sufrió un infarto producto del shock de la noticia y su salud quedó muy debilitada.

Ümit se ha encargado de cuidar a Sevda, quien no puede dejar de mirarla cada vez que entra en el cuarto para ver cómo se encuentra. Le parece imposible que tenga ante ella a su querida Ayla tantos años después.

Sevda sufrió un infarto producto del shock de la noticia y fue internada en un hospital (Foto: Tims & B Productions)

Cuando se quedan solas, Sevda trata de explicarle a Ümti que ella nunca la abandonó: “Tu abuela y tu tía me separaron de ti cuando solo tenías una semana de nacida”, afirma.

La doctora no le cree ni una palabra, pero Sevda sigue con su relato: “Tus abuelos nunca me aceptaron porque ellos tenían dinero y yo era una simple cantante”.

Sevda intenta darle explicaciones a Ümit (Foto: Tims & B Productions)

Sin embargo, mientras Sevda continuaba con sus explicaciones, Ümti se iba enfadando más con ella por todo lo que estaba diciendo y le ha advertido: “No digas nada de mi familia”.

Ümit está muy disgustada y se va sin escucharla. La joven se ha montado en el coche dando un portazo. Sevda estaba fuera de sí y ha intentado que la joven no se marchara y la escuchara, pero no lo ha conseguido. Ümit no va a estar dispuesta a perdonarla tan fácilmente.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.