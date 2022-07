¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Dolor, enfrentamientos y venganzas son algunas de las cosas que se han podido ver en el nuevo episodio de la famosa telenovela turca que se ha convertido en la número 1 en España. La historia de Züleyha continúa sorprendiendo al público y el jueves 7 de julio emitió un nuevo capítulo a través de Antena 3. Aquí te contamos todo lo que sucedió.

Hilal Antinbilek junto a un gran elenco de actores dan vida a “Bir Zamanlar Çukurova”, una producción que fue estrenada en el 2020 en Turquía y que rápidamente logró ser considerada como una de las más exitosas de los últimos tiempos.

Fue así como pudo cruzar fronteras y llegar a España, en julio del 2021, siendo transmitida por la señal de Antena 3 donde ha logrado importantes índices de sintonía.

La telenovela "Tierra amarga" llegó a España el 4 de julio del 2021 y se transmite vía Antena 3 (Foto: Tims & B Productions)

Cabe indicar que en el capítulo anterior Fikret decidió irse a Alemania luego de que su tío Fekeli casi pierde la vida tras sufrir un infarto. Müjgan fue la que más sufrió durante la despedida, mientras que Züleyha le reclamó a su esposo por publicar la carta de la mamá de Fikret, pues, podría traerle problemas.

A continuación, conoce lo que pasó en el capítulo del jueves 7 de julio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Sevda llora y recuerda lo mucho que amó a Adnan

Sevda no la está pasando muy bien desde que Fikret empezó a revelar varios secretos de Adnan Yaman. La mujer estuvo muy enamorada del padre de Demir y siente un gran dolor por todo lo que se ha conocido. Demir llega en ese momento y le dice que ella fue especial para Adnan Yaman.

“Lo nuestro fue una gran mentira, he pensado mucho en eso”, dice Sevda.

Demir la consuela y le dice que su papá siempre la quiso. “Tu madre encontró la dirección, un día llamaron a la puerta y era Hunkar que solo me miró. Estaba muy enamorada de tu padre por aquel entonces y le dije que Adnan me quería y que se iba a divorciar de ella”, señaló Sevda.

Sevda no aguanta el dolor y llora al recordar las palabras de Hunkar quien le dijo que debería pensar si ella era la única en la vida de Adnan.

Sevda es consumida por el dolor (Foto: Tims & B Productions)

Müjgan le dice a Ümit que luche por Demir

Ümit y Müjgan pasan por momentos difíciles y no son felices. La primera ha perdido el amor de Demir y la segunda sufre por la partida de Fikret.

Es por ello que no permitirán que Züleyha sea feliz con Demir. En ese sentido, Müjgan le recordará que Züleyha es feliz y siempre consigue lo que ella quiere. También le dice a Ümit que la joven y Demir se siguen amando.

“Nos fuimos de vacaciones dos días, fue como un sueño. Salimos a cenar y me sorprendió regalándome una pulsera”, dijo Ümit.

Ümit le cuenta toda su historia a Müjgan de cómo Demir la abandonó. “¿Ümit, tu quieres de verdad a Dmir?, entonces no permitas que ella te haga lo mismo que me hizo a mi. No dejes que Züleyha arruine tu felicidad”, sostuvo Müjgan.

Ümit y Müjgan planean que Züleyha no sea feliz con Demir (Foto: Tims & B Productions)

Lütfiye se enfrenta a Demir y defiende a Fikret

Lütfiye ha quedado muy triste desde que Fikret se fue a Alemania luego de intentar vengarse de Demir.

Precisamente, Fekeli y Lütfiye conversan con Demir. El tío de Fikret le pide saber cómo llegó la carta a sus manos. Sin embargo, Yaman deja muy en claro que eso no importa y que su padre no cometió ningún delito.

También señaló que Fikret difamó a su padre y a su familia pero Lütfiye le indica a Demir que no debió publicar la carta, pues, eso traerá graves consecuencias.

“Yo no he empezado esto, fue tu sobrino quien se metió en mi casa, me dejó cartas anónimas”, dijo Demir.

Lütfiye le recuerda que ha difamado a una mujer quien no se puede defender. También le revela que Fikret se ha ido a Alemania.

Mientras todo esto ocurre, Müjgan llegará a la mansión y al ver el auto de Demir colocará la pulsera de Ümit para generar más problemas.

La pulsera de Ümit

Gaffur estaba lavando el auto de Demir y parecía que nada interrumpía su tranquilidad y felicidad. El hombre asegura que se compraría un vehículo cuando pague todas sus deudas y llevará a su amada a pasear.

Mientras se miraba en el vidrio del auto no se detiene en lanzarse varios halagos. Pero en ese momento encontrará algo que le llamará la atención. Se trata de una pulsera que ha puesto Müjgan la cual Demir le obsequió a Ümit.

El hombre verifica el objeto y se da cuenta que está lleno de diamantes. La duda ingresa en él y no sbe cómo actuar. Si se llega a descubrir podría traer muchos problemas entre Demir y Züleyha.

Gaffur halló la pulsera (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.