¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Demir sigue desaparecido, mientras Züleyha junto a sus amigos intentan dar con su paradero, pero los problemas continuarán para Yaman debido a que Hakan y Abdülkadir iniciarán un plan para destruirlo por la muerte de Erkan. Estas y otras cosas han sorprendido a la teleaudiencia de España durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el miércoles 7 de septiembre por Antena 3.

La exitosa producción otomana llegó a España en julio del 2021 y ha logrado atrapar al público de principio a fin con sus emocionantes episodios.

Desde aquel entonces “Bir Zamanlar Çukurova” se convirtió en la telenovela más sintonizada de España. Precisamente, en ese país los episodios de la historia de Züleyha y Demir se pueden ver mediante la señal de Antena 3.

“Tierra amarga” cuenta con el protagonismo de Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Kerem Alışık, entre otros.

En este drama se relata la historia de amor entre Yilmaz y Züleyha, pero con el pasar del tiempo el joven fallece y es Demir Yaman quien logra conquistar a la protagonista. Todo esto se produce en medio de situaciones y tragedias que ponen en peligro la estabilidad de su matrimonio.

En ese sentido, a continuación, conoce lo que sucedió en el episodio del miércoles 7 de septiembre de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido por Antena 3 en España.

Züleyha y Fikret son sospechosos de la desaparición de Demir en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”?

Ümit hace enfurecer a Züleyha

Ümit sigue obsesionada con Demir y llega a la mansión. La joven le reclama a Züleyha por el paradero de Yaman y no contenta con ello expresa ante todos los presentes que Demir es el asesino de Sevda.

Esto desata la furia de Züleyha quien la expulsa de la mansión en medio del llanto y de la desesperación que la invaden.

Sermin trata de calamar a Züleyha y le da todo su apoyo. Todo esto ocurre ante los ojos de Betül quien queda sorprendida por lo que pasó, pero sabe que es parte de su plan.

Züleyha se enfrenta a Ümit (Foto: Tims & B Productions)

Fekeli protegerá a Züleyha

Fekeli ha vuelto a Çukurova tras solicitar un permiso y tiene como objetivo cuidar y proteger a Züleyha. El hombre le comenta a Fikret que ya sabe todo lo que sucedió en la mansión.

En ese momento, Züleyha recibe la llamada de Saniye y ambas acuerdan en comunicarse si hay noticias de Yaman.

Fekeli regresa para proteger a Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

Hakan le promete a su hermana que vengará la muerte de Erkan

Hakan llega al cementerio y ante la tumba de su hermano, Erkan, le promete que hará pagar a quién lo asesinó.

“Averiguaré quien fue, me encargaré de vengar tu muerte. Tú no te preocupes, hasta siempre, espero que puedas descansar. Nunca te olvidaré, hermano”, expresa Hakan entre lágrima.

Tras ello, el hombre llega a su casa y se reúne con su hermana, quien sufre por la muerte de Erkan. Hakan le promete que se vengará del responsable.

Hakan le promete a su hermana que hará pagar al asesino de Erkan (Foto: Tims & B Productions)

Hakan y Abdülkadir acuerdan acabar con Demir

Abdülkadir Keskin y Hakan Gümüşoğlu unirán esfuerzos para acabar con el esposo de Züleyha.

En el diálogo que sostienen, Abdülkadir le comenta a Hakan que cuando Erkan aún vivía fue a buscarlo para derrotar a Demir y en aquel entonces acordaron realizar un plan para tener a Demir a sus pies.

“Yo no quiero esperar más y mi hermano tardará en volver. ¿Aceptas o no?, Abdülkadir dime, ¿aceptas o no aceptas?”, dijo Erkan.

Abdülkadir Keskin le ofrece su apoyo y le asegura que conseguirá a varios hombres para llevar a cabo su plan.

En otro momento, Hakan Gümüşoğlu le dice a Abdülkadir que le parece extraño que Erkan haya realizado un asalto a la mansión cuando habían mujeres y niños presentes.

“Erkan no tenía porque entrometerse. Cuéntame todos los detalles”, expresó Hakan.

Hakan se entera de toda la historia de Demir luego que el propio Abdülkadir se lo contara. Tras ello, acuerdan hacer un plan y acabar con Yaman.

Abdülkadir le cuenta todo sobre Demir a Hakan (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.