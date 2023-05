Tina Turner murió a los 83 años el miércoles 24 de mayo. La cantante estadounidense, considerada una leyenda del rock, partió a la eternidad en Suiza, donde vivió los últimos años de su vida. La artista marcó varias épocas de los 90, consolidándose como una de las voces claves de la historia de la música a nivel internacional.

Por ello, la noticia de su fallecimiento fue lamentada por usuarios y celebridades de todo el mundo. A manera de homenaje, sus fanáticos han recordado los momentos más importantes de su vida y también cuáles fueron las mejores canciones de la intérprete. Aquí te proponemos una lista de 10 de sus mejores temas.

Tina Turner en un evento público (Foto: EFE)

10 CANCIONES INOLVIDABLES DE TINA TURNER

10. “We Don’t Need Another Hero”

Una de las canciones que Tina Turner siempre interpretaba en sus giras alrededor del mundo. La artista brilló en la alicaída entrega de “Mad Max: Thunderdome”, pero no solo como Entity, sino en la banda sonora con esta composición, la cual estuvo en las listas de preferencia del público en Estados Unidos.

9. “Let’s Stay Together”

Esta canción reinventó la carrera de Tina Turner. Su interpretación del clásico tema de Al Green fue el preludio de “Private Dancer”. En 1983, su exploración artística en el synth pop le valió un nuevo salto en su trayectoria artística. La grabó en el estudio con Martin Ware y su versión del tema quedó en la historia.

8. “A Fool in Love”

Lanzada en 1960, esta es una de las canciones en la que ya se avizoraba el enorme talento de Tina Turner. El tema de la entrega total a un amor dominante en la canción fue premonitorio para la vida de la artista, pero también lo fueron sus poderosos altos, con los que manejó el ritmo de la banda que tenía con Ike, como lo hizo, años después, al dejar atrás una vida de maltratos.

7. “Proud Mary”

Otra de las canciones a la que Tina Turner le dejó su sello inigualable y que se convirtió en un éxito total. “Proud Mary” es, en realidad, una composición de Creedence Clearwater Revival. Sin embargo, la energía y R&B que le inyecta la cantante fue más que suficiente para llevar el tema a otro nivel en 1971.

6. “River Deep, Mountain High”

Una canción que nació para ser interpretada por Tina. Así la imaginó su compositor, Phil Spector, quien la escribió después de un mal tiempo en su carrera, la cual había iniciado de manera notable en 1960. Obsesionado con la idea de que Turner la cantara, se la entregó en 1966 y lo demás fue más que historia: la artista dijo haberla interpretado unas 500 mil veces.

5. “Private Dancer”

Esta canción de 1984 fue escrita por Mark Knopfler de Dire Straits. El compositor prefirió que Tina Turner la grabara porque este no se sentía cómodo cantando desde la mirada de una stripper. La cantante se encargó de darle una voz inolvidable a la letra de Knopfler, quien fue reemplazado por Jeff Beck cuando Tina grabó el tema junto a la mencionada banda.

4. “Acid Queen”

Esta canción de 1975 nació de la película “Tommy” de The Who, pero fue recordada más por la interpretación que le dio Tina Turner en la cinta y, después, en el escenario, una de las canciones que siempre formaba parte de su setlist. Además, la composición fue el peldaño que necesitó para subir más hacia su meta de ser solista, justo cuando estaba dejando a Ike.

3. “The Best”

El tema de 1989 primero fue interpretado por Bonnie Tyler, pero no consiguió posicionarse en la preferencia del público. Esta situación cambió radicalmente cuando Tina la interpretó, convirtiéndose en uno de sus éxitos más importantes, con una fuerza vocal que todavía estremece a quien la escucha. A su poderoso estilo de cantar, le sumó el solo de saxo de Edgar Winter.

2. “I Don’t Wanna Fight”

Uno de sus últimos éxitos. La canción de 1993 fue escrita por Lulu. Aunque no fue pensada para Tina Turner, la letra coincide mucho con su vida y la salida de la película “What’s Love Got to Do With It”. La artista la interpretó como si fuera su propia historia, en la que asegura que se está volviendo más fuerte y que no puede seguir con la misma vida de siempre.

1. “What’s Love Got to Do With It”

Su canción más famosa y la que le dio una nueva oportunidad de mostrar que su mejor momento todavía estaba por pasar. Tina Turner interpretó el tema que antes fue rechazado por Donna Summer y Cliff Richard. La artista convirtió la composición en un éxito total que, a pesar de haber sido lanzada en 1984, todavía se mantiene vigente en todo el mundo.