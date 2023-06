El accidente del sumergible Titán sigue generando un gran revuelo en las redes sociales. Tanto la implosión por causas de presión marítima como el deceso de los cinco tripulantes a bordo han logrado ser tendencia en las redes sociales durante los últimos días. ¿Hubo negligencia por parte de los empresarios de OceanGate?

Distintos portales de comunicación y telediarios informaron el deceso de los tripulantes de Titán luego de varios días de búsqueda por el Océano Atlántico. Si bien las posibilidades de encontrar a Hamish Harding eran cada vez más escasas, aún existía una remota esperanza de poder encontrarlos antes de que se acabe el oxígeno artificial de la nave.

Así lucía el sumergible Titán (Foto: OceanGate Expeditions)

No obstante, toda opción se esfumó la tarde del jueves 22 de junio luego de que las autoridades norteamericanas confirmaran la implosión del sumergible debido a la presión del mar. En tal sentido, miles de internautas se preguntan qué contenía en su interior el sumergible de OceanGate. Pues, aquí te lo contamos.

TITÁN: ¿POR QUÉ HABÍA JERINGAS Y OBJETOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL INTERIOR DEL SUMERGIBLE?

Uno de las personas que ha logrado adentrarse en las fauces del sumergible y regresar sano y salvo fue Alan Estrada. El famoso creador de contenido reveló en más de una oportunidad que fue el primer mexicano en visitar los restos del Titanic hace más de un año.

Según Estrada, la nave contaba como medidas de seguridad en caso se presenten hechos como un incendio. De acuerdo a lo dicho por el también actor, antes de adentrarse en el interior del vehículo recibían clases preparatorias de primeros auxilios y prevención de accidentes para sucesos como ese.

El youtuber a bordo del sumergible de OceanGate Expeditions para realizar su expedición al Titanic (Foto: Alan Estrada /Youtube)

“Dentro del sumergible, la verdad es que no hay mucho que tú puedas hacer, nos dijeron qué hacer si hay un incendio adentro. Hay unas mascarillas que te pones para el humo, sabes perfectamente el suministro de oxígeno”, le contó Estrada a Javier Poza hacia mediados de julio de 2022.

ALAN ESTRADA, ¿FIRMÓ UN CONTRATO DE MUERTE?

Sobre tal experiencia, el también actor contó en su canal de YouTube “Alan por el mundo” los detalles de lo que fue su travesía en una de las naves submarinas pertenecientes a la empresa OceanGate. Lo curioso de todo fue que le hicieron firmar una responsiva de muerte en caso suceda una tragedia al momento de descender a las profundidades del océano.

Las pruebas que le hacen al sumergible antes de que se sumerja (Foto: Alan Estrada / Yuotube)

“Llega el día de hacerlo y me mandan el realease que he tenido que firmar de responsabilidades, y era una Biblia, o sea, de verdad una Biblia, entonces cuando lo leí me asusté mucho (…) básicamente que si te mueres ahí es tu p*do (…), no hay forma de que nadie baje a rescatarte”, añadió.