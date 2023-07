La película “Tortugas Ninja: Caos mutante” ha sido celebrada por muchos fans de Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael, quienes esperaban el regreso de sus personajes favoritos a la pantalla grande desde hace mucho. Así, tras ver la cinta de Jeff Rowe, quizá más de uno se pregunte si “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” tiene escena post-créditos. Por ello, Mag te trae esta nota con todos los detalles al respecto.

Vale precisar que la producción utiliza la técnica de animación por computadora para traer de vuelta a los famosos hermanos Tortuga, pues este film del 2023 representa su gran retorno a los cines luego del proyecto “TMNT” (2007) de Kevin Munroe.

El elenco de voces está liderado por Nicolas Cantú, Shamon Brown Jr., Micah Abbey y Brady Noon. Además, estrellas como Jackie Chan, Ayo Edebiri, Seth Rogen, John Cena, Rose Byrne, Ice Cube, Post Malone, Paul Rudd, Maya Rudolph y hasta Giancarlo Esposito destacan en su ambicioso reparto.

¿“TORTUGAS NINJA: CAOS MUTANTE” TIENE UNA ESCENAS A MITAD DE LOS CRÉDITOS?

La respuesta corta es SÍ. Al terminar de ver el largometraje, te recomendamos quedarte un poco más en tu butaca, pues “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” tiene una escena adicional a la mitad de los créditos.

Este es el epílogo sobre el destino de las tortugas protagonistas, dejándonos un adelanto de la secuela y de la serie derivada “Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles” de Paramount Plus que han sido aprobadas con anticipación.

El póster de la película “Tortugas Ninja: Caos mutante” (Foto: Paramount Pictures)

¿”TORTUGAS NINJA: CAOS MUTANTE” TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

Luego de aquella secuencia, no hay una escena adicional después de los créditos. Es decir, si te quedas hasta el final, podrás conocer a todas las personas involucradas en la producción y escuchar parte de la banda sonora, pero no hay más información relevante para sumar a lo mostrado en la trama.

Si necesitas un descanso o debes ir al baño, puedes retirarte de la sala con tranquilidad.

Escena de la película “Tortugas Ninja: Caos mutante” (Foto: Paramount Pictures)

LA ESCENA QUE FUE ELIMINADA DE “TORTUGAS NINJA: CAOS MUTANTE”

En una entrevista concedida al portal Polygon, el director Jeff Rowe confesó que tuvo que eliminar una escena de la película debido al tono del film.

“(Hay) una escena en la que Mikey está en una fiesta de la escuela secundaria y come un montón de aguacate. Y el aguacate es tóxico para las tortugas. Así que fue esta secuencia psicodélica en la que ahora tiene que ayudar a sus hermanos, pero está realmente perdido con el aguacate. Fue lo más divertido, pero simplemente no tenía sentido para esta película”, admitió.

¿CÓMO VER “TORTUGAS NINJA: CAOS MUTANTE”?

La cinta se estrena en cines el miércoles 2 de agosto del 2023 en Estados Unidos. En países de Latinoamérica, desde el jueves 3 de agosto. En España, por su parte, llega a las carteleras el 25 de agosto del 2023.

VIDEO RELACIONADO

Crossover de Raphael, Michelangelo, Leonardo y Donatello llega a Brawlhalla, videojuego gratuito de Ubisoft muy similar a Super Smash Bros. (Fuente: Ubisoft Latinoamérica)