Creada por Ben H. Winters, “Tracker” es una serie de CBS que se basa en el libro “The Never Game” de Jeffery Deaver, cuenta con Winters y Hilary Weisman Graham como showrunners, quienes también se desempeñan como productores junto a Justin Hartley, Tegan Shohet, Michael Gorlick, Steve Harper, Ken Olin, Michael Cooney, Julianna LaRosa y Roxy Olin.

El drama de acción escrito por Amanda Mortlock, Harper, Winters y Cooney tiene trece episodios y sigue a Colter Shaw, un lobo solitario que viaja por el país en su autocaravana para ayudar a la policía y a ciudadanos a resolver delitos y localizar a personas desaparecidas.

“Tracker” cuenta con un elenco conformado por Justin Hartley, Lee Tergesen, Eric Graise, Nicole Anthony, Oscar Chark, Matthew Nelson-Mahood, Abby McEnany, Link Baker, Jeremy Jones, Anja Savcic, Robin Weigert, Gia Sandhu y Bradley Stryker. Pero ¿quién es quién en la nueva serie de CBS?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TRACKER”

1. Justin Hartley como Colter Shaw

Justin Hartley, conocido por interpretar a Fox Crane en “Passions”, a Oliver Queen en “Smallville”, a Adam Newman en “The Young and the Restless” y a Kevin Pearson en “This Is Us”, asume el rol de Colter Shaw, un “buscador de recompensas” que utiliza sus habilidades para resolver distintos casos.

Justin Hartley asume el rol de Colter Shaw, que tiene una gran habilidad para rastrear personas, en la serie de acción "Tracker" (Foto: CBS)

2. Robin Weigert como Teddi Bruin

Robin Weigert, recordada por ser Calamity Jane en la serie “Deadwood”, papel por el que recibió una nominación al premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática en 2004, da vida a Teddi Bruin, la manejadora de Colter y esposa de Velma.

Robin Weigert como Teddi Bruin, una de las aliadas de Colter, en la serie de acción "Tracker" (Foto: CBS)

3. Abby McEnany como Velma Bruin

Abby McEnany, que anteriormente apareció en producciones como “And Just Like That…” y “Work in Progress”, es la encargada de interpretar a Velma Bruin, otra de las encargadas y aliadas de Colter.

Abby McEnany como Velma Bruin, una de las aliadas de Colter, en la serie de acción "Tracker" (Foto: CBS)

4. Eric Graise como Bob Exley

Eric Graise, que fue parte de series como “Locke & Key”, “Teenage Bounty Hunters” y “Queer as Folk”, asume el papel de Bobby Exley en “Tracker”. Se trata de un experto en informática que ayuda a Colter.

Eric Graise interpreta a Bob Exley, un experto en informática, en la serie de acción "Tracker" (Foto: CBS)

5. Fiona Rene como Reenie Greene

Fiona Rene, que apareció en “The Lincoln Lawyer”, “Jane the Virgin”, “Fire Country”, “The Rookie” y “Captain Fall”, encarna a Reenie Greene, una abogada que ayuda a Colter cuando se mete en algunos problemas con la justicia.

Fiona Rene asume el rol de Reenie Greene, abogada que ayuda a Colter, en la serie de acción "Tracker" (Foto: CBS)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Tracker”:

Mary McDonnell como Mary Dove Shaw

Lee Tergesen como Ashton Shaw

Nicole Anthony como la Sra. Hicks

Oscar Chark como Craig Riley

Matthew Nelson-Mahood como Russell Shaw

Link Baker como Mark Riley

Jeremy Jones como Jack Horvath

Anja Savcic como Kira Stine

Gia Sandhu como Beth

Bradley Stryker como Tom Tozer