A pesar de la pandemia de coronavirus, la secuela independiente de “Train to Busan”, “Península” se estrenó en los cines de varios países. En Corea de Sur se proyectó a partir del 15 de julio de 2020, a Estados Unidos llegó el 21 de agosto y a España el pasado 6 de noviembre.

La película protagonizada por Gang Dong-won y Lee Jung-hyun se desarrolla cuatro años después del brote de muertos vivientes que surgió en Corea y sigue a un soldado que es enviado junto con su equipo para recuperar un camión lleno de dinero de los páramos de la Península (Corea del Sur) ahora habitada por zombis, milicias rebeldes y una buena familia.

Antes de su lanzamiento, el director y escritor Yeon Sang-Ho aclaró en una entrevista con Collider que “Península” no es una secuela directa sino una “secuela espiritual”, es decir busca expandir su universo en lugar de centrarse en los mismos personajes. Sin embargo, tiene una conexión explicita con su predecesora.

"Train to Busan: Peninsula" se estrenó en España el viernes 6 de noviembre de 2020 (Foto: Next Entertainment World)

“Tiene lugar cuatro años después de Train to Busan , en el mismo universo, pero no continúa la historia y tiene diferentes personajes. La autoridad gubernamental ha sido diezmada después del brote de zombis en Corea, y no queda nada excepto los rasgos geográficos del lugar, por lo que la película se llama Península”.

Además de los actores Lee Jung-hyun, Lee Re, Kwon Hae-hyo, Kim Min-jae, Koo Kyo-hwan y Lee Ye Won, “Península” también reunió a los miembros del equipo de “Train to Busan” como el director de fotografía Lee Hyung-deok, el supervisor de efectos visuales Jung Hwang-su y el director de arte Lee Mok-won.

Sang-ho Yeon tiene planes de expandir el universo de su historia sin miedo a despedirse de sus protagonistas. “La idea de poder construir un mundo post-apocalíptico, que sería una especie de lugar salvaje pero también de una manera como la antigüedad, o como los tiempos modernos arruinados, con reglas propias, me resultó interesante. Podría haber muchas historias que podrían seguir saliendo de ese mundo. Destruido, aislado, extremo, pero con esperanza de escape y humanismo, y la forma en que las potencias mundiales verían este lugar. Podría haber mucho material con mucha mayor importancia”, explicó.

Respecto a sus dos películas, el director señaló: “La escala de Peninsula no se puede comparar con Train To Busan, hace que parezca una película independiente. Train To Busan fue una película de alto concepto filmada en espacios estrechos, mientras que Península tiene un alcance de movimiento mucho más amplio”.