CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la serie taiwanesa “Someday Or One Day” de Huang Tien-jen, “Tu tiempo llama” (“Neoui Sigan Sog-euro” en su idioma original y “A Time Called You” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de Joon-hee, quien en 2023 no puede olvidar a su novio Yeon-joon que al parecer falleció un año atrás en un accidente aéreo.

De alguna manera viaja en el tiempo a 1998 y se despierta en el cuerpo de una persona diferente, Min-ju, de 18 años; conoce entonces a Si-heon, quien tiene un parecido asombroso con su novio fallecido. Por su parte, In-gyu, que es el mejor amigo de Si-heon, está enamorado de Min-ju desde hace mucho tiempo.

“Tu tiempo llama”, dirigida por Kim Jin-won, empieza con Han Jun‑hee que tras recibir un misterioso ramo de flores en su cumpleaños, tiene la extraña sensación de que su novio fallecido sigue cerca. Además, recibe una foto de alguien idéntico a su novio junto a un desconocido y a una joven parecida a ella. Mientras investiga a su doble, Jun-hee recibe un paquete extraño.

Han Jun-hee no supera la muerte de su novio en la serie surcoreana "Tu tiempo llama" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TU TIEMPO LLAMA”?

En 1998, Nam Si-heon trata de ayudar a su mejor amigo Jung In-gyu a conquistar a una chica tímida llamada Kwon Min-ju, que no es valorada por su familia y que no tiene amigos. En tanto, Jun‑hee se va un hombre lleno de cicatriz y cree que se parece a su novio muerto, así que lo sigue sin éxito.

Tras rastrear la foto, Jun-hee encuentra al dueño de 27 Record, quien explica que es el tío de Min-ju. La protagonista de “Tu tiempo llama” trata de conseguir el teléfono de la mujer idéntica a ella, pero él dice que está muerta. En el pasado, In-gyu descubre que a MIn-ju le gusta Si-heon, pero este le aclara que solo la considera una amiga.

Sin embargo, eso cambia cuando Min-ju es atropellada y Jun-hee despierta en su cuerpo y en su tiempo. La alegre personalidad de Jun‑hee reluce, todo su entorno comienza a notarlo, incluido Si‑heon, quien se siente atraído por la nueva Min‑ju, así que nace un intenso triángulo amoroso.

Cerca del final de “Tu tiempo llama”, Jun‑hee jura que cambiará el pasado y salvará a Min‑ju. Mientras investiga el asesinato, Si‑heon descubre una verdad escalofriante. Además, Min‑ju decide ignorar los peligros que se avecinan y pasar más tiempo con Si‑heon.

Nam Si-heon se enamora de Han Jun-hee/Kwon Min-ju en la serie surcoreana "Tu tiempo llama" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TU TIEMPO LLAMA”?

Después de retomar el control de su cuerpo, Min-ju se siente deprimida y el rechazo de Si Heo empeora las cosas, así que decide suicidarse cuando la policía frena su asesinato. Min-ju se lanza de la azotea y cae al lado de In Gyu, a quien culpan y arrestan. No obstante, Jun Hee logra regresar a tiempo para salvar a la joven atormentada.

Más tarde, Jun Hee le promete a Min Ju que no volverá a interferir en su vida y se despide de su familia, tiene un último día junto a Si Heon, quien espera volver a encontrarla, y le pide a In Gyu que se deshaga de las cintas.

Al final de la primera temporada, todos los recuerdos desaparecen, incluídos los que Jun Hee tenía de Yeon-Jun. En tanto, Min Ju le cuenta a In Gyu que soñó con alguien que le decía cosas bonitas.

Por otro lado, en 2011, Si Heon dirige una empresa de webtoon y se reencuentra con Jun Hee sube, quien sube al mismo autobús. Cuando él le pregunta si es Min Ju, ella dice que no, pero de todas maneras la sigue feliz porque sus destinos se vuelvan a unir.