En “Twisted Metal”, una realidad apocalíptica es gobernada por autos y armas, pero no estamos hablando de “Mad Max”. Esta vez, se trata de la adaptación del famoso videojuego de Sony, y el actor Anthony Mackie toma el volante como protagonista. El nuevo Capitán América de Marvel deja de lado sus alas y su escudo para interpretar a John Doe en esta serie desarrollada por Michael Jonathan Smith.

Acompañando a Mackie en el elenco estará Joe Seanoa, conocido como el luchador profesional, quien dará vida a uno de los principales antagonistas de la historia, el payaso Sweet Tooth. Sin embargo, la voz del personaje será proporcionada por Will Arnett.

Pero Mackie y Seanoa no son las únicas estrellas de la serie. Stephanie Beatriz, reconocida por su papel como Rosa Diaz en “Brooklyn Nine-Nine”, también se une al elenco como Quiet, una ladrona de autos.

Con el auge de series post-apocalípticas como “The Last of Us”, “The Walking Dead” y “Black Knight”, no es sorprendente que el nuevo proyecto de Peacock despierte la curiosidad del público. Los fanáticos del videojuego original y los amantes del género distópico sin duda estarán esperando con ansias esta nueva serie llena de acción y adrenalina.

Stephanie Beatriz da vida a Quiet en “Twisted Metal” (Foto: Peacock)

¿DE QUÉ TRATA “TWISTED METAL”?

“Twisted Metal” sigue a John Doe, un forastero con una increíble habilidad al volante. Por ello, es reclutado por Neve para realiza un trabajo especial que le permitirá tener una vida mejor. Sin embargo, el camino para entregar el paquete estará lleno de peligros, sobre todo en un Estados Unidos postapocalíptico, con psicópatas y criminales corriendo sueltos.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la serie: “Con la ayuda de un ladrón de autos que empuña un hacha, John Doe se enfrentará a merodeadores salvajes que conducen vehículos de destrucción y otros peligros de la carretera abierta, incluido un payaso trastornado que conduce un camión de helados demasiado familiar”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “TWISTED METAL”?

“Twisted Metal” se estrenará el 27 de julio de 2023 en Peacock. Por ello, lo único que necesitas para ver la serie es una suscripción a su plataforma de streaming.