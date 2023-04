En más de una oportunidad, Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, reveló su amor por los deportes extremos y aventuras de riesgo. Sin embargo, el heredero de Silvana Prince confesó a un conocido programa la vez en que estuvo en la cárcel de Estados Unidos por manejar fuera de los límites establecidos. ¿Habrá conducido en estado de ebriedad?

Aunque siempre ha dejado verse como uno de los más aventureros del clan Derbez, la adrenalina casi le pasa una mala factura a Vadhir Derbez hace un tiempo. Resulta que el joven de 32 años reveló que cometió una serie de acciones incorrectas durante su estadía en Estados Unidos.

De hecho, el hijo de Eugenio Derbez indicó que tales hechos terminaron por llevarlo hacia una cárcel en Estados Unidos, país que se caracteriza en cumplir estrictamente el límite de velocidad en las autopistas.

VADHIR DERBEZ Y LA VEZ QUE ESTUVO EN LA CÁRCEL

En diálogo durante el programa “La Caminera”, Vadhir reveló que su paso por la cárcel fue una situación “loquísima” y que recién pudo tomar conciencia una vez salió en libertad.

En esa conversación, el joven mexicano reveló que se encontraba manejando junto a su entonces pareja y que se encontraba en una cita romántica. Al cabo de unos minutos, se vio rodeado por varios policías de Florida que lo apresaron por manejar a un exceso de velocidad.

Con la infracción generada hacia el actor mexicano, los oficiales optaron por pedir una grúa y solicitar la retención del vehículo, dejando a la pareja de Vadhir varada en la carretera.

El límite de velocidad fue el principal motivo por el que Vadhir Derbez fue arrestado (Foto: Vadhir Derbez/Instagram)

De acuerdo a su versión, todo se dio un domingo, por lo que se dificultó que un juez viera su caso y no lo quedó de otra que pasar una noche en prisión para luego pagar la fianza y salir en libertad.

“Estuve en la cárcel. Estaba chavito en Miami y me encantaba manejar como Paul Walker. Manejo como loco, nada muy loco, pero allá son más estrictos. Los policías no tienen nada qué hacer y me paran... tuve que dormir ahí”, rememoró el actor.

LA MALA SUERTE DE VADHIR EN ESTADOS UNIDOS

Sobre ese incidente, Vadhir también rememoró que su entonces novia fue apoyada por un conocido cuando él fue llevado por los policías. Sin embargo, el dilema surgió luego de que él saliera con su chica y con el carro puesto en libertad.

Resulta que ella consiguió otro automóvil, aunque estaba polarizado de los vidrios. Esta acción es ilegal en todo el territorio norteamericano, razón por la cual fue detenida al manejar.

El actor mexicano de 32 años reveló que la pasó mal en Estados Unidos (Foto: Vadhir Derbez/Instagram)

“Ella no traía licencia y se fue a la cárcel, me tocó irme a dormir ahí, dar una lana y sacar el mismo coche del mismo lugar, Prófugos de la justicia. ¡Una cosa loquísima!”, aseveró.