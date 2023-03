El pasado 2 de marzo, Pascacio López fue liberado por la Sexta Sala Penal del tribunal de Justicia de Jalisco tras pasar más de un año en prisión por los presuntos delitos de violación y acoso, demandas interpuestas por las actrices Sarah Nichols y Vanessa Bauche, con quienes compartió roles.

La liberación, como era de esperarse, no cayó bien en las actrices involucradas ni en las exparejas del actor, algunas de las cuales lo han acusado de ser violento, e incluso Irán Castillo aseguró que se trata de “una corrupción de la sala del Tribunal Superior”.

Una vez fuera de prisión, y tal como señaló su abogado en “Sale el Sol”, el actor mexicano se pronunció y advirtió que tomaría medidas legales contra Sarah Nichols, a quien acusó de falsedad, y tras esta demanda, irá por Vanessa Bauche.

El actor de “Guerra de vecinos” y “Rosario Tijeras” permaneció 11 meses en prisión tras los cargos de agresión sexual en su contra (Foto: Pascacio López / Instagram)

EL CHAT MISÓGINO DE “GUERRA DE VECINOS”

El pasado viernes, Vanessa Bauche se presentó en el popular canal de YouTube “La Saga”, donde conversó con Adela Micha sobre sus proyectos y sobre la reciente liberación de Pascacio López, además de denunciar la existencia de un chat misógino en el que miembros de “Guerra de vecinos” criticaban a sus compañeras de elenco.

“Tenían un chat en la producción de apuestas para tener relaciones sexuales con todas las mujeres de todos los departamentos. Nos ponían precio”, indicó la actriz.

De acuerdo con la actriz, fue este descubrimiento el que hizo que se negara a volver para la segunda temporada de la serie de Netflix, la cual inició grabaciones con un importante cambio en la historia.

“No hice una segunda temporada, claro que no, tengo dignidad, no soy cómplice de la delincuencia”, explicó.

De acuerdo con la actriz, el grupo se llamaba “Machos contra Feminazis” y en este habían “apuestas para violentar sexualmente o someter mujeres, porque así se llamaba el chat y había gente de la producción, del staff”.

Vanessa Bauche y Pascacio López en una escena de la primera temporada de "Guerra de vecinos", donde hacían de esposos. Ambos dejaron la producción (Foto: Netflix)

LA RELACIÓN CON PASCACIO LÓPEZ EN LA SERIE

Durante la entrevista, la mexicana recordó cómo fueron los primeros altercados con Pascacio López, los cuales aumentaron con el paso de los días.

“Todos nos llevábamos muy bien, había que arropar a compañeros y compañeras que jamás habían hecho comedia. (…) Se hace con todo el amor del mundo, muy bien, todos felices”, inició.

Sin embargo, horas después, la relación con su compañero se deterioró rápidamente. “Me acerco y esta persona golpeando la mesa se para y dice ‘Reconoce que tú no estudias, ching… ma…, quién te crees que eres, reconoce’. Y yo decía ‘De qué habla’”, agregó.

Si bien en ese momento algunos compañeros intervinieron para calmar la situación, esta no habría cambiado, pues según comentó, “a la siguiente semana, durante las grabaciones en el set, vuelve a hacer lo mismo”.