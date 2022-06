“Guerra de vecinos” ha sido el foco de muchas controversias en estas últimas semanas. Nos gustaría decir que es por la divertida trama de la serie de Netflix, pero en realidad, gira en torno a graves denuncias hacia Pascacio López, quien dio vida a Genaro en la primera temporada. Dos actrices hablaron sobre sus traumáticas experiencias con el actor y una de ellas fue Sarah Nichols. Por ello, te contamos todo lo que sabemos acerca de la actriz.

La intérprete de 40 años fue la primera en presentar la denuncia por delito de violación en contra de Pascacio López. Después de unos días, Nichols decidió tomar coraje y contar su difícil experiencia frente a cámaras.

En una entrevista para “Ventaneando”, contó cómo lo conoció y resaltó que la situación se dio dentro del set de grabación de “Guerra de vecinos”. La actriz aseguró que tan solo dos días después de conocerlo, ocurrió el abuso. Asimismo, confesó que no supo cómo reaccionar y que no lo denunció en su momento porque tuvo miedo, incluso acudió a un psiquiatra.

“Yo busco que haya una condena porque eso es justicia, porque yo empecé a reconocer que si yo no hablaba yo estaba permitiendo que este hombre estuviera disfrazado de ser humano decente y permitiendo que él probablemente le siguiera haciendo daño a más personas”, dijo en la entrevista.

No obstante, Sarah Nichols no fue la única en denunciarlo públicamente. Vanessa Bauche, quien hacía de la esposa de López en la serie, dijo que él trató de besarla a la fuerza. Por estos motivos, las actrices decidieron no participar en la segunda temporada de “Guerra de vecinos” y la producción decidió retirar también al implicado.

Sarah Nichols y Vanessa Bauche juntas durante la grabación de la primera temporada de "Guerra de vecinos" (Foto: Sarah Nichols / Instagram)

¿QUIÉN ES SARAH NICHOLS?

Sarah Nichols es una actriz y modelo originaria de Amsterdam, pero se crió en la ciudad de Guadalajara, México. En cuanto a sus estudios, ingresó a la Universidad de Los Ángeles, California (UCLA) y también se graduó con honores de la escuela de artes de la Universidad de Nueva York.

Ha participado en algunas producciones de Hollywood y otras mexicanas. Por ejemplo, fue parte de la película de George Clooney, “Michael Clayton”. Asimismo, hizo de Elena en “12 Rounds”. Mientras tanto, en el “Eco del miedo”, tuvo un rol más protagónico junto a Roberto Quijano.

En sus redes sociales, ha compartido sus experiencias en diversas partes del mundo, pues le encanta viajar. Ha estado en Francia, Bélgica, Estado Unidos, México, España, Italia y muchos más.

DATOS PERSONALES DE SARAH NICHOLS

Nombre completo: Sarah Nichols

Sarah Nichols Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1982 (40 años)

6 de abril de 1982 (40 años) Lugar de nacimiento: Amsterdam, Países Bajo

Amsterdam, Países Bajo Estatura: 1,79 m (5′10′')

1,79 m (5′10′') Idiomas que habla: Español, Inglés y Francés

Español, Inglés y Francés Madre: Joni Nichols

Joni Nichols Cuenta de Instagram: @sarahnichols8

EL PERSONAJE DE SARAH NICHOLS EN “GUERRA DE VECINOS”

En la primera temporada de la “Guerra de vecinos”, Sarah Nichols interpreta el papel secundario de Montse, quien aparece en cuatro capítulos.

En realidad, la misma actriz ha confesado que se trataba de un rol pequeño en la serie, pero que terminó repercutiendo gravemente en su vida

A pesar de todas las controversias y los actores que se han retirado, Netflix siguió con las producciones y, el 17 de junio, se estrenó la segunda temporada de “Guerra de Vecinos” en Netflix.