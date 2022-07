La primera temporada de “Guerra de Vecinos” de Netflix fue muy bien recibida por los suscriptores de la plataforma de streaming, llegando a confirmarse una segunda entrega casi inmediatamente después de su estreno.

La serie, que contaba la divertida historia de dos familias totalmente distintas que convivían en un mismo vecindario, se convirtió en la favorita de muchos televidentes, en gran parte por las grandes actuaciones de Anna Laievska, Vanessa Bauche, entre otros.

Sin embargo, dentro de los sets de grabación, el panorama era, por lo menos, terrible, pues las acusaciones de violencia de género terminaron en la salida de integrantes importantes y en la encarcelación de Pascacio López.

Vanessa Bauche denunció que fue víctima de violencia de género en la serie "Guerra de vecinos". (Foto: Vanessa Bauche / Instagram)

VANESSA BAUCHE EN “GUERRA DE VECINOS”

Como parte de la conferencia “Cero Violencia Contra la Mujer”, la cual se realizó en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Vanessa Bauche se refirió a su experiencia en “Guerra de vecinos”.

“En esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes ya había sido denunciado en medios, lamentablemente no por las vías correspondientes”, comentó la protagonista de la primera temporada.

De acuerdo con Bauche, cuando se enteró de que un actor con denuncias de violencia de género había sido incluido en la producción, se reunió con Sariñana y su esposa Carolina Rivera, para explicarles que esto no era correcto.

“Me dijeron, ‘¿quieres que le quite el trabajo?’, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo ‘pues es mi consentido, ¿cómo ves?, es mi favorito’”, le habría respondido Sariñana.

Del mismo modo, la actriz reconoció que continuó en el proyecto debido a que necesitaba el trabajo, pues, además de ser su fuente de ingresos, sería el primer protagónico en sus más de 30 años de carrera.

En ese sentido, destacó que, al continuar con el papel, podría abrir el camino a mujeres de más de 40 años que cuentan con el 0,001% de representación en el cine y la televisión mexicana.

EL JUICIO A PASCACIO LÓPEZ

El pasado 22 de marzo, la Fiscalía de México abrió un proceso contra Pascacio López por el presunto delito de violación sexual contra la actriz Sarah Nichols.

A esta se sumó Vanessa Bauche, quien denunció a López por delitos en contra de la dignidad humana por violencia laboral, pues este la habría forzado a besarlo durante las filmaciones de la serie de Netflix.

“Había ‘chats’ en donde se apostaban a todas las mujeres de todos los departamentos (...) este hombre hizo una apuesta para ver quién me brincaba primero porque decía que andaba yo muy seriecita (...) hacía sonidos con connotación sexual frente a niños, chistes misóginos secundados por otro actor, nunca respetó el aislamiento y estábamos en la primera ola de la pandemia arriesgando nuestras vidas”, acusó la actriz.