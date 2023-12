Una de nuestras chicas Disney favoritas pasó a la lista de casadas. Pues la estrella de “High School Musical”, Vanessa Hudgens acaba de casarse con su novio, el beisbolista Cole Tucker en una íntima ceremonia en Tulum, México.

Vogue confirmó la noticia en exclusiva y contó todos los detalles de la mágica boda donde solo asistieron amigos cercanos y familia. ¿Qué se dijo? Todos los detalles en las siguientes líneas.

¡VANESSA Y COLE SE DAN EL SÍ EN MÉXICO!

La actriz contó detalles de su boda al magazine, donde señaló que el proceso de planificación de la boda fue abrumador. “Tuve que pensar de forma innovadora. Encontrar el lugar fue la parte más difícil. Sabía que no quería hacerlo en la playa, en un salón de baile o en un granero; todas esas eran cosas que no quería. En cambio, quería estar rodeado de naturaleza y vegetación”, comentó.

Sobre por qué eligieron Tulum como el lugar para el evento, la Hudgens expresó: “Sabía que era nuestro lugar(…) Sentí que me transportaban a algún tipo de utopía, como nada en lo que había estado antes. Fue caprichoso y mágico, y me enamoré”.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se dieron el sí en una ceremonia íntima y llena de mágia en Tulum, México. (Foto Jorden DeGaetano/Vogue)

¿CÓMO FUE EL VESTIDO DE VANESSA HUDGENS?

Además, se conoció que la cantante se casó con un vestido de Vera Wang que está basado en la tendencia de vestidos de novia más popular del momento. El modelo elegido ha sido un traje lencero de color marfil claro, con cuello vuelto y espalda escotada. El velo era de tul color marfil claro.

“Era exactamente lo que quería, pero obviamente tuvimos que arreglarlo un poco y agregarle un poco más de amor para que fuera especial, solo para mí. Quería que pareciera que estaba flotando y me encantó la combinación de capa y velo”, comentó a Vogue. “Vera ha sido una gran amiga y una gran ayuda para mí. Siempre me he sentido muy segura, sexy y femenina cuando he estado vestida con su ropa. Y entonces pensé: ‘Sabes, esa es la vibra… así es como quiero sentirme el día de mi boda’”, confesó la actriz.

¿CÓMO FUE LA CEREMONIA DE LA BODA DE VANESSA HUDGENS Y COLE TUCKER?

Hudgens también explicó cómo fue la noche más especial de su vida. “La cena se llevó a cabo en una zona con un montón de árboles. Había ramos de flores colgando de los árboles y parecía un decorado”. Por otro lado, los votos es uno de los momentos más especiales de todo matrimonio, los novios escribieron sus propios votos y los leyeron frente a unos 100 amigos y familiares. “También les diría a todos: escriban sus propios votos y léanlos. Es lo más hermoso que existe en una relación, ser tan abierto y vulnerable frente a todas las personas que amas. Me encantó”, confesó Vanessa.

¿CÓMO SE CONOCIERON VANESSA HUDGENS Y COLE TUCKER?

La también empresaria conoció al deportista durante una meditación vía Zoom en octubre de 2020, dirigida por Jay Shetty, un ex monje y escritor británico.

“Yo estaba en ese Zoom con mi amiga, y empecé a preguntarle, disimuladamente, sobre quién era él, y ella nunca lo había visto antes”, recuerda Vanessa. “Así que procedí a buscar dentro de la sesión de Zoom para averiguar su nombre y lo encontré en Instagram y él me envió un DM al día siguiente”, agregó.