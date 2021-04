Erika Buenfil es una actriz nacida en México que se volvió famosa por sus participaciones en telenovelas. Hoy en día, ella ha sabido convertirse en una celebridad de las redes sociales, sobre todo de TikTok. Y es que ahí ya cuenta con más de 11 millones de seguidores. En una entrevista en el podcast ‘En Cortinas’ con el youtuber Berth Oh, la mujer recordó cómo empezó a publicar grabaciones en dicha plataforma. El video viral de la conversación es un verdadero éxito en YouTube por todo lo que dijo.

Según sus palabras, el que hizo posible que ella tuviera éxito en las redes sociales, es su hijo Nicolás, de solo 16 años de edad. “Me quitan mi exclusividad (en Televisa) y entonces, de estar muy cómoda, de tener la seguridad que tienes que trabajar ahí porque tienes un contrato, te quedas libre. Llegué a mi casa y le digo a mi hijo: ‘¿Qué voy a hacer?’, porque ya no tenía edad para volver a empezar”, sostuvo.

Tras hacer llamadas preguntando por trabajo y sentarse en la cama de su hijo, este le dice que haga un canal de YouTube. Es por eso que nació Sazonando Con la Buenfil. “Hicimos una apuesta y así empezó esta aventura. Yo tenía un millón de vistas haciendo una gelatina de limón”, recordó.

Debido al impacto que generó su primer video viral en YouTube, según contó, hubo personas importantes de la red social que le hablaron para decirle que si la plataforma se enteraba que pagaba las reproducciones, le quitaba el canal, pero ella aclaró que no lo hacía.

Su popularidad creció tanto que rápidamente recibió su placa. “Nicolás era el más feliz porque él manejaba todo, me enseñó a editar, sigo editando. Empecé a bajar aplicaciones y pagar aplicaciones para aprender”, manifestó.

Sobre su presencia en TikTok (@erikabuenfiloficial) Erika Buenfil indicó que conoció la red social a raíz de haber visto retos peligrosos que se compartían ahí. “Entonces un día llego bien cansada y veo que (mi hijo) me está grabando: ‘¿Cuántos likes para que me compres unos Yeezy?’. Y le digo ‘Mil’… 300 mil, pero en su TikTok. Y empecé a hacer un TikTok y se volvió una locura, y sigue siendo”, aseveró.

“Me han hablado artistas muy importantes, famosas muy importantes, para decirme: ‘Me gustaría que mi equipo se juntara con tu equipo para planear un TikTok’. Y yo así de: ‘Hola muchacha, no hay un plan’. O sea, no hay un proyecto, lo hacemos de manera más natural. Agradezco que se piense de esa manera; claro que lo estudiamos, a veces lo preparamos muy padre, de pronto tengo gente que me acompaña, pero ha sido un movimiento 100 por ciento personal”, señaló la actriz mexicana.

TE PUEDE INTERESAR