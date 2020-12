Mientras algunos fans de “Virgin River” esperan ansiosos la llegada de la tercera temporada de le serie original de Netflix, otros tantos buscan alternativas para continuar disfrutando de las historias que saben bien cómo captar la atención de la audiencia con una mezcla justa de drama y romanticismo.

“Un lugar para soñar” (traducción para Latinoamérica) ha sido una de las series más exitosas de los últimos meses en Netflix y por eso no ha sido ninguna sorpresa su renovación para una tercera temporada, que retomará la complicada historia de amor entre Mel y Jack. Alexandra Breckenridge y Martin Henderson regresarán como protagonistas de esta serie que está basada en las novelas homónimas de Robyn Carr.

La serie cuenta la historia de Melinda Monroe (Alexandra Breckinridge), una enfermera que se muda a un pueblo llamado Virgin River tratando de rehacer su vida tras la muerte de su esposo. Cuando llegue allí conocerá a Jack Sheridan (Martin Henderson), un hombre que la hará creer en el amor nuevamente. “Virgin River” se destaca por crear un ambiente cálido y hogareño en un pueblo pequeño que le permite a la enfermera la oportunidad de sanar su corazón roto. Para experiencias cinematográficas similares, los fanáticos pueden ver ciertas películas que capturan las cualidades de la serie de Netlfix. Aquí diez de ellas.

Tráiler de la temporada 2 de "Virgin River" | Un lugar para soñar

PELÍCULAS QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “VIRGIN RIVER”

10. Safe Haven (Un lugar secreto) - 2013

Basado en la novela de Nicholas Sparks, “Safe Haven” es un misterioso thriller romántico ambientado en una pequeña ciudad de Carolina del Norte. La historia gira en torno a Katie (Julianne Hough), una hermosa mujer cuyo pasado críptico vuelve a perseguirla cuando llega a la ciudad.

Ella pronto se enamora de Alex (Josh Duhamel), un empresario viudo y padre soltero de dos hijos. A medida que los dos se acercan, Katie se siente lo suficientemente cómoda como para compartir su pasado problemático con Alex sobre su marido abusivo, Kevin (David Lyons).

9. P.S. I Love You (PD: Te Amo) - 2007

Para una buena comedia romántica sobre una viuda que lucha por superar la muerte de su esposo, no busques más que “P.S. I Love You” de Richard LaGravenese.

La dos veces ganadora del Oscar, Hillary Swank, interpreta a Holly, una joven brillante que no podría estar más feliz de casarse con el encantador irlandés Gerry (Gerard Butler). Cuando este último se entera de que tiene una enfermedad terminal, lo mantiene en secreto para Holly y escribe diez cartas llenas de amor que esconde y le entrega una a la vez. Las notas ayudan a Holly a superar su dolor de corazón y reavivar su deseo de vivir.

Para una buena comedia romántica sobre una viuda que lucha por superar la muerte de su esposo, no busques más que “P.S. I Love You” de Richard LaGravenese (Foto: Amazon Prime Video)

8. Remember Me (Recuérdame) - 2010

Robert Pattinson y Emilie de Ravin protagonizan “Remember Me”, un conmovedor drama romántico sobre dos almas heridas que encuentran consuelo el uno en el otro.

Pattinson interpreta a Tyler, un joven que intenta superar el suicidio de su hermano y la posterior separación de sus padres. De Ravin interpreta a Ally, otra alma torturada que fue testigo del asesinato de su madre. Cuando los dos se encuentran y forjan un vínculo, sus heridas emocionales del pasado se curan cuando comparten el presente.

7. Definitely, Maybe (Definitivamente, tal vez) - 2008

“Definitely, Maybe” de Adam Brooks es una encantadora comedia romántica en la que un político de carrera le enseña a su hija de apenas 11 años los desafiantes entresijos de la edad adulta.

Ryan Reynolds interpreta a Will Hayes, un político de Nueva York en proceso de divorcio. Como tal, Maya (Abigail Breslin), la curiosa hija de once años de Will, comienza a cuestionar el divorcio y a interrogar a su padre sobre sus romances en el pasado. Cuando Will obedece, aprende sobre sus propios defectos de carácter y defectos románticos.

“Definitely, Maybe” de Adam Brooks es una encantadora comedia romántica en la que un político de carrera le enseña a su hija de apenas 11 años los desafiantes entresijos de la edad adulta (Foto: Universal Pictures)

6. The Holiday (Las Vacaciones) - 2006

Para una comedia romántica alegre sobre dos mujeres enamoradas que necesitan un cambio de escenario como Mel en “Virgin River”, no debes dejar de ver “Las vacaciones” de Nancy Meyers.

Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Kate Winslet) son dos mujeres al otro lado del Océano Atlántico. Cuando deciden cambiar de casa durante dos semanas, ambas se enamoran de dos extraños locales que conocen. Amanda se enamora del hermano y viudo de Iris, Graham, (Jude Law), mientras que Iris se enamora del colega de su anciano vecino, Miles (Jack Black).

5. Then She Found Me (Cuando todo cambia) - 2007

Helen Hunt dirigió, coescribió y protagonizó junto a Colin Firth la poco conocida comedia dramática romántica “Then She Found Me”. Basada en la novela de Elinor Lipman, la historia trata sobre una mujer de casi 40 años desesperada por tener un bebé antes de que sea demasiado tarde.

Hunt interpreta a April, una maestra de escuela de 39 años que quiere dar a luz a su primer hijo. Cuando su esposo Frank (Firth) la deja después de que ella expresa su deseo, no tiene a dónde acudir. Después de la muerte de su aborrecida madre adoptiva, April intenta encontrar a su madre biológica mientras comienza a salir con el padre divorciado de uno de sus estudiantes.

Helen Hunt dirigió, coescribió y protagonizó junto a Colin Firth la poco conocida comedia dramática romántica “Then She Found Me” (Foto: Chelsea Films)

4. The Time Traveler’s Wife (Te amaré por siempre) - 2009

Aunque no se revela hasta el final, “The Time Traveler’s Wife” es una fantástica comedia romántica sobre una futura viuda. La trama compleja y elíptica sigue a Henry (Eric Bana), un misterioso viajero en el tiempo que continúa visitando a su futura esposa, Clare (Rache McAdams), a lo largo de su vida.

Aunque la premisa suena oscura y demasiado complicada, la película es alegre y edificante, y presenta una química romántica palpable entre Bana y McAdams.

3. The Midwife (Sage femme) - 2017

Catherine Frot protagoniza la película francesa “The Midwife” como Claire, una madre soltera que cuida a su hijo y que ha dedicado su vida a trabajar en una sala de maternidad. Cuando recibe una llamada telefónica de la ex amante de su padre muerto, Beatrice (Catherine Deneuve), la vida de Claire se hunde en picada.

A pesar de ser polos opuestos, Claire comienza a aprender sobre el pasado de su padre cuando comienza a pasar más tiempo con Beatrice, quien confiesa que se está muriendo de cáncer y no tiene a nadie más a quien recurrir.

Catherine Frot protagoniza la película francesa “The Midwife” como Claire, una madre soltera que cuida a su hijo y que ha dedicado su vida a trabajar en una sala de maternidad (Foto: ADS Service)

2. Tully (2018)

En otra historia sobre una nueva madre que lucha por encontrar la paz interior, “Tully” de Jason Reitman presenta a una partera encantadora pero ficticia interpretada por Mackenzie Davis.

Marlo (Charlize Theron) es una abrumada madre de tres hijos que finalmente decide contratar a una partera nocturna para que pueda dormir lo suficiente. Cuando contrata a la brillante, joven y alegre Tully (Davis), Marlo comienza a admirar todas las cualidades que tiene la joven y que a ella le faltan. Al final, se hace una sorprendente revelación que cambia toda la trayectoria de la historia.

1. Sleepless In Seattle (Sintonía de amor) - 1993

Las comedias románticas no son mucho mejores que “Sleepless in Seattle” de Nora Ephron. Y dado que la película presenta a un viudo que abre su corazón para encontrar el amor nuevamente, es la película número uno para los fanáticos de “Virgin River”.

Tras la muerte de su esposa, el hijo de Sam Baldwin (Tom Hanks), Jonah, llama a una estación de radio en Nochebuena para ventilar su dolor romántico. De las muchas mujeres que escuchan la historia de Sam, la periodista comprometida Annie Reed (Meg Ryan) responde y las dos finalmente encuentran el amor verdadero.