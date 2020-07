El final de “Watchmen”, película de 2009 dirigida por Zack Snyder, causó controversia entre los fans del cómic homónimo, escrito y dibujado por Alan Moore y Dave Gibbons, pero el coguionista de la cinta de ciencia de acción y ciencia ficción, David Hayter, reveló que el desenlace original habría sido completamente diferente.

Tal como ScreenRant señala, anteriormente, varios notables cineastas se unieron para realizar una adaptación del cómic, entre ellos Terry Gilliam, Paul Greengrass y Darren Aronofsky, no obstante, resultó ser difícil de desarrollar y desistieron. Sin embargo, Snyder aceptó el reto aunque realizó algunos cambios respecto al material original.

Al final del cómic de “Watchmen” se revela que Ozymandias construyó un calamar gigante que destruyó toda la ciudad, con la intención de hacer creer a Estados Unidos y a la Unión Soviética que el mundo estaba siendo atacado por extraterrestres y de esa manera, eliminar las tensiones entre ambos países y lograra que se unan contra un enemigo en común.

Mientras que en la versión de Snyder, aunque el fondo de la trama es el mismo se cambian algunos elementos. Ozymandias busca terminar con la guerra fría y para conseguirlo, en lugar de construir algo en su laboratorio provoca explosiones en varios lugares del mundo y responsabiliza al Doctor Manhattan, convirtiéndolo así en la verdadera amenaza para la humanidad.

Escena del cómic de "Watchmen" de 1987 (Foto: DC Comics)

EL FINAL ORIGINAL DE “WATCHMEN”

No obstante, en una entrevista con Script Apart, David Hayter, quien estuvo a cargo de dirigir la adaptación en un momento, contó que el final que había escrito mientras Paul Greengrass era el director de “Watchmen” era incluso más distinto.

El coguionista contó que Ozymandias habría creado una falsa proyección del Dr. Manhattan para hacerle creer al mundo que él que atacó varias ciudades al mismo tiempo. Pero el hombre más inteligente del mundo no habría tenido tiempo de disfrutar su victoria, ya que Nite Owl lo habría matado al embestirlo con la Owlship.

Asimismo, Hayter contó que esa adaptación de “Watchmen” habría estado ambientada en el presente y no en la década de 1980.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil hacer el final del libro, además de que había sucedido el 11 de septiembre y no pensé que deberíamos tener imágenes de cuerpos en Times Square, sentí que no era apropiado”, dijo Hayter a NME. “Así que eso me inspiró a decir que la gente debería desaparecer como sombras, como las sombras de Hiroshima que están pintadas en el cómic”.