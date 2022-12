Aunque al principio la protagonista de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España), serie de Netflix producida por Tim Burton, planeaba escaparse de la Academia Nevermore, dominar sus poderes psíquicos y detener una monstruosa ola de asesinatos la motivan a quedarse.

Después de algunos sucesos y señales en la primera temporada de la ficción protagonizada por Jenna Ortega, Merlina llega a la conclusión equivocada de que Xavier Thorpe (Percy Hynes White) es el hyde, es decir, el responsable de todas las muertes, y que es controlado por la Dra. Kinbott, quien también es su psicóloga.

Sin embargo, en el penúltimo episodio de “Wednesday”, Merlina descubre, gracias a una visión, que el Hyde en realidad es Tyler Galpin (Hunter Doohan) y que Marilyn Thornhill (Christina Ricci), que en realidad es Laurel Gates, es la que lo despertó y controla para despertar a Crackstone y destruir a los excluidos.

De acuerdo con Screen Rant, a lo largo de la primera temporada de la serie de Netflix se dejan varias pistas sobre la verdadera identidad del monstruo y de la villana. Entonces, ¿cuáles fueron esas señales?

LAS PISTAS SOBRE LA IDENTIDAD DEL MONSTRUO Y LA VILLANA

1. Las botas de Thornhill

En la primera aparición de Marilyn Thornhill en “Wednesday”, la cámara se detiene en sus botas rojas llenas de lodo, dando a entender que se trata de un elemento clave de la serie. Algo que más tarde se confirma cuando Eugene se despierta y asegura que la persona que vio en el bosque tenía botas rojas.

Las botas rojas de Thornhill en el primer capítulo de "Wednesday" (Foto: Netflix)

2. El trauma de Tyler

Una de las razones por las que Xavier se convirtió en el principal sospechoso fueron sus terapias secretas con la Dra. Kinbott, sin embargo, Tyler también la visitaba para hablar sobre su madre fallecida, quien fue hyde. El trauma de perderla fue lo que Thornhill aprovecha para manipular al hijo del sheriff.

Thornhill aprovechó el trauma de Tyler para manipularlo en "Wednesday" (Foto: Netflix)

3. Las flores de Thornhill

Otra pista de las intenciones del personaje de Christina Ricci son las flores que le regalaba a Merlina. Primero le dio una Dalia negra, que además del nombre de un famoso caso de asesinato es un símbolo de traición. Más tarde, alimenta a una venus atrapamoscas y entrega una adelfa blanca, una de las plantas más letales.

Marilyn Thornhill le entregó una Dalia negra a Merlina en el primer capítulo de "Wednesday" (Foto: Netflix)

4. El pasado de Tyler

La mayoría de los habitantes de Jericó rechazan a los estudiantes de la Academia Nunca Más, por eso, no es una sorpresa que los amigos de Tyler se burlen constantemente de los excluidos. Aunque Tyler ya no lo hace, en el pasado atacó a Xavier el año anterior y arruinó su mural. No obstante, eso no fue suficiente para que Wednesday desconfiara de él.

Tyler le hacía bullying a los estudiantes de la Academia Nunca Más antes de "Wednesday" (Foto: Netflix)

5. Las desapariciones de Tyler

Merlina sospechaba de Xavier porque siempre estaba cerca cuando había problemas, pero no se percató de que Tyler siempre desaparece cuando aparece el hyde. Por ejemplo, cuando se va del baile Rave’N, se produce el ataque a Eugene, y en la mansión abandonada de los Gates, Enid y Wednesday son atacadas luego de separarse del hijo del sheriff.