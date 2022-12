Después del éxito de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España), que se ha posicionado en el primer lugar del Top 10 de las series más populares de Netflix, los fanáticos de la ficción creada por Alfred Gough y Miles Millar quieren conocer más detalles de la producción y por supuesto, de la protagonista, Jenna Ortega.

La actriz de 20 años comenzó su carrera con pequeños papeles en series como “Rob” (2012), “CSI: NY” (2012), “Rake” (2014) y “Jane the Virgin” (2014), donde interpretó a Jane Villanueva de niña. Luego, consiguió el protagónico de la serie de Disney “Atrapada en el medio”.

También participó en conocidas películas como “Iron Man 3″, “Insidious: Chapter 2″, “The Babysitter: Killer Queen”, “Yes Day”, “The Fallout”, “Scream 5″ y “Scream 6″, e interpretó a Ellie Alves en la segunda temporada de “You”, la serie de Netflix protagonizada por Joe Goldberg.

Además de la filmografía de Jenna Ortega y detalles de su vida personal como la identidad de su novio, los fanáticos de “Merlina”, están interesados en conocer la ascendencia de la joven actriz.

El baile de Merlina (Jenna Ortega) en la primera temporada de "Wednesday" causó sensación (Foto: Netflix)

JENNA ORTEGA, ¿REALMENTE ES MEXICANA?

Aunque Jenna Ortega nació en California, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 2002, tiene raíces latinas, específicamente mexicanas y puertorriqueñas. Según compartió la actriz en una publicación en Instagram, su bisabuela materna Gloria ‘Tita’ Morales era originaria de un pueblo de Sinaloa en México.

Cuando tenía 24 años emigró a Estados Unidos “arriesgando su vida para mantener a su familia” y se casó con un migrante puertorriqueño. Ortega recalcó que su bisabuela “era increíblemente fuerte y valiente, y gracias a ella estoy viviendo el sueño americano”.

La protagonista de “Wednesday” también contó que en su familia paterna todos son mexicanos, pero que debido a que vivieron muchos años en California perdieron el idioma español. No obstante, su madre se ha encargado de enseñarle algunas palabras.

En conversación con Sensacine México, dijo que aún ponen en práctica varias tradiciones mexicanas. “Cuando era niña tenía una piñata en todas mis fiestas de cumpleaños. ¡Las ame! También tenemos tamales todos los años en Navidad; ¡Son deliciosos! Hablando de comida, mi papá hace tacos y carne asada increíbles y mi madre hace los mejores frijoles caseros”.

Asimismo, aseguró que se siente orgullosa de tener raíces latinas. “Veo a más actrices latinas en la Industria y eso me enorgullece mucho. No hay tantas actrices hispanas como me gustaría, pero quiero ayudar a cambiar eso en el futuro. Estoy bendecida con las oportunidades que me han brindado y estoy extremadamente orgullosa de donde vengo”.