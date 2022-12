El pasado 19 de noviembre, Netflix estrenó la comedia oscura “Wednesday”, una de las series más populares de la plataforma y que sigue a Merlina Addams (también llamada “Miércoles”) en su estancia en la Academia Nevermore, donde deberá descubrir el misterio que amenaza no solo a la institución, sino también a los alumnos, el cual se conecta con su enigmática familia y los ha afectado por 25 años.

La nueva producción cuenta con la dirección de Tim Burton, conocido por sus historias oscuras y de suspenso como “El cadaver de la novia (”La novia cadáver” en España) o “El joven manos de tijera (”Eduardo Manostijeras”), además de tener a Jenna Ortega en el papel de la menor de la familia Addams y una chica casi sin sentimientos y con problemas para controlar sus poderes psíquicos, por lo que deberá aprender a manejarlos en la “Escuela de Nunca Jamás”, donde sus padres se enamoraron.

La gran actuación de la actriz de ascendencia latina le ha valido ser compara con Christina Ricci, quien hace casi 20 años interpretó por última vez al personaje en “The Addams Family” y tuvo una corta aparición en la serie de Netflix.

LAS ACTRICES QUE HAN INTERPRETADO A MERLINA ADDAMS

Lisa Loring

La actriz interpretó a Merlina en los 64 episodios de “The Addams Family” (1964-1966) como una niña más dulce e inocente, pero interesada en aspectos oscuros.

En esta versión, la niña de 6 años tenía una viuda negra como mascota y una muñeca de la reina María Antonieta sin cabeza. Además, repitió su papel en el especial de televisión “Halloween with the New Addams Family” de 1977, esta vez como una Melrlina adulta.

Lisa Loring interpretó a Merlina en “The Addams Family” de 1964 (Foto: ABC)

Cindy Henderson

La siguiente “Merlina” fue animada y contó con la voz de Cindy Henderson para la aparición del personaje en el episodio “Wednesday is missing” (“Merlina está perdida”) de “The New Scooby-Doo Movies”, la serie animada del equipo detective de 1972.

El éxito del episodio hizo que Hanna-Barbera le diera a “La familia Adams” su propia animación al año siguiente, repitiendo la actriz en la voz de la joven durante una temporada, antes de la cancelación de la serie.

"Merlina está perdida" es la película en la que "La familia Addams" conoció a la pandilla de Scooby-Doo (Foto: Warner Bros.)

Cristina Ricci

La interpretación más icónica del personaje fue la de la actriz durante la saga de “The Addams Family” y “Addams Family Values” de 1991 y 1993.

En esta interpretación, Merlina pasa de ser una niña inocente e interesada en la oscuridad para ser una joven cruel, de reacciones frías y tendencias violentas.

Christina Ricci interpreta a Merlina en la cinta de 1991 (Foto: Paramount)

Debi Derryberry

Reconocida por su participación en exitosos proyectos como “Los Minions”, “Toy Story”, “Jimmy Neutron”, entre otros, la actriz de voz fue considera para interpretar a Merlina en la serie animada de 1992, la cual estuvo vigente en el espacio entre ambas entregas.

En la producción animada, Merlina mantenía sus reacciones frías, pero con un tono más cómico y sarcástico.

Nicole Fugere

Luego del éxito de las dos cintas de “La familia Addams”, en 1998 se desarrolló una película para televisión “Addams Family Reunion”, la cual carecía del humor negro y sarcástico de las entregas originales, algo que se repitió en la serie de 65 episodios que se estrenó meses después, esta vez con Nicole Fugere como Merlina.

Las críticas negativas a la serie emitida por YTV en Canadá y Fox Family en los EE. UU. hizo que sea cancelada al año siguiente.

Nicole Fugere como Merlina en "The Addams Family" (Foto: Fox Kids)

Chloe Grace Moretz

Una de las actrices con mayor proyección en el cine actual fue la encargada de darle voz a Merlina en las cintas de animación digital estrenadas entre 2019 y 2021, la cual mantiene el enfoque cómico de las entregas anteriores.

En esta producción, la menor de los Addams está en la secundaria y se mantiene como una joven inexpresiva y misteriosa.

Chloe Grace Moretz presta su voz a Merlina en la cinta animada de "The Addams Family" (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer)

Jenna Ortega

La última interpretación de Merlina la realizó Jenna Ortega, como una estudiante de la Academia Nevermore con problemas para socializar (o simplemente no quiere hacerlo), fascinada por torturar a sus compañeros y las bromas oscuras, lo cual le cuesta su expulsión de la escuela.

La interpretación de la actriz es una de las razones de la serie de Netflix.