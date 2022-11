“Wednesday” es la nueva adaptación acerca de la hija mayor de la familia Addams y la serie de Netflix ha tenido un éxito rotundo. La producción del poco ortodoxo cineasta, Tim Burton, está cerca de volverse un clásico en la televisión y una de las escenas más celebradas fue el baile realizado por Jenna Ortega.

A lo largo de los años, muchas secuencias se han vuelto icónicas gracias a la música que acompañaba la cinematografía. Tal es el caso de la escena final de “Dirty Dancing” al ritmo de “Time of my Life”; “Footloose” con el tema homónimo; y “Pulp Fiction” con el baile de Uma Thurman y John Travolta al son de”You Never Can Tell”.

Incluso en producciones que no incluían una secuencia de baile, las canciones siempre estarán asociadas a sus películas. Como “My Heart Will Go on” con “Titanic” y “Don’t You” con la cinta juvenil “The Breakfast Club”. Esto solo para dar algunos ejemplos.

En el episodio 4, titulado “Woe What a Night” (“Ay, ¡qué noche!” en español), Jenna Ortega, la actriz que interpreta a Wednesday Addams, realizó su propia versión de cómo sería un baile de este singular personaje.

LA CANCIÓN QUE SONÓ DE FONDO DURANTE EL BAILE DE WEDNESDAY

La historia de la familia Addams es una de las más queridas por la audiencia, pues muchas personas han llegado a identificarse con estos personajes “diferentes” al resto. Por ello, Tim Burton debía asegurarse que su adaptación mantuviera el nivel de las anteriores, realizadas en 1964 y 1991.

Definitivamente, la escena de baile de Wednesday iba a ser uno de los momentos más icónicos, por lo que el tema elegido debía ser perfecto para la personalidad gótica de la protagonista y el ambiente en general.

La canción que bailó Wednesday es “Goo Goo Much” de The Cramps, una banda de los ochentas que tocaba punk rock y gothabilly, una elección ideal para esta ocasión.

LA INSPIRACIÓN DETRÁS DEL BAILE DE WEDNESDAY

Sorprendentemente, no fue una coreógrafa profesional quien estuvo a cargo de guiar a Jenna Ortega en los pasos de baile de su personaje, sino que fue la propia actriz quien creó la secuencia.

“De hecho, me sentí muy insegura al respecto. La coreografié yo misma y creo que es muy obvio que no soy bailarina ni coreógrafa”, explicó la joven intérprete en un video del detrás de escena.

Además, en un tuit, Ortega explicó que su inspiración para los pasos de baile fueron en base a diferentes figuras de la escena gótica de los ochentas, la primera actriz que hizo de Merlina y antiguas películas con secuencias icónicas.

“Siouxsie Sioux, Rich Man’s Frug de Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant y material de archivo de góticos bailando en clubes en los años 80. Me ayudó en esto”, escribió.

LAS REFERENCIAS A LAS PELÍCULAS Y SERIES DE LA FAMILIA ADDAMS

Además, de la investigación realizada por Jenna Ortega para plasmar el estilo de baile gótico, algunos fanáticos han podido identificar ciertas referencias a las adaptaciones pasadas de la familia Addams dentro de la coreografía.

Pese a que muchos han criticado esta secuencia, asegurando que Wednesday Addams no bailarías, no es la primera vez que el personaje hace unos pasos de baile.

En su primera adaptación, Lisa Loring, quien interpretó a Merlina en la serie de los sesentas, hizo una peculiar coreografía. El movimiento ha sido incluido en una pequeña parte del baile realizado por Jenna Ortega.

Wait... NO YOU GUYS DIDN'T!! OMG pic.twitter.com/WcB2c9zdzX — Joongi 🎄 (@Joongi__) November 26, 2022

Asimismo, también se hizo referencia a algunos pasos que hizo John Astin como Gómez en la misma adaptación.