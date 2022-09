Si hablamos de youtubers mexicanos, Gabriel Montiel, más conocido como “Werevertumorro”, es uno de los más populares. Además, fue uno de los primeros en usar esta plataforma para difundir su contenido, que consiste en videoblogs y sketches, los cuales tuvieron mucho apoyo del público.

Actualmente, el canal del mexicano tiene 16,7 millones de suscriptores, lo que lo posiciona como el quinto más popular en dicho país. Liderando la lista está Luisito Comunica, Kimberly Loaiza, Los Polinesios y Yuya.

Desde que empezó su canal en el 2007, muchas personas se preguntan qué significa el título de su canal y por qué decidió nombrarlo así.

Cabe mencionar que, con el tiempo, el propio Montiel empezó a ser conocido como “Werevertumorro”, aunque hace meses no ha subido un video a su canal.

Gabriel Montiel junto a otros comediantes y youtubers mexicanos como Slobotsky, Ricardo Pérez, Sopitas y Facundo Gomez (Foto: Gabriel Montiel / Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA “WEREVERTUMORRO”?

Muchas teorías han circulado el Internet con respecto a lo que habría inspirado al youtuber a nombrar su canal de una forma tan peculiar. Algunos pensaban que lo había tomado de la canción “Drive” de Incubus, la cual dice “whatever tomorrow brings I’ll be there”.

Mientras tanto, otros enfocaban en la parte “tu morro”, un coloquialismo mexicano para referirse a un joven.

Recientemente, Gabriel Montiel dio una entrevista a Yordi Rosado donde aclaró la duda que muchos de sus fanáticos, e incluso haters, tienen respecto al nombre de su canal, “Werevertumorro”.

De acuerdo con lo que contó, se habría tratado de una frase que se utilizaba en ese tiempo en Ciudad Juárez, donde vivía el youtuber. Era un anglicismo de la expresión “whatever tomorrow”, que se traduce en “lo que sea, mañana”.

“Era como ‘ahí nos whatever tomorrow’ y como yo le decía al güero ‘whatever, hey whatever tomorrow’, me dice un día ‘¿y cómo le ponemos al canal?’, pues ponle ‘whatever tomorrow’, ¿cómo se escribe?, me pregunta; pues así como se escucha, güey, ¡pum!”, detalló Montiel en el programa.

¿POR QUÉ GABRIEL MONTIEL CREÓ SU CANAL DE YOUTUBE?

En la entrevista, Gabriel Montiel brindó más detalles sobre los inicios del canal de YouTube que lo catapultó a la fama. Quizás les sorprenda saber que su propósito era mucho menos ambicioso, pues no buscaban la fama en un inicio, sino una especie de plataforma para almacenar sus videos.

“Una vez estábamos como queriendo crear el canal, y el canal lo creamos porque era como nuestra biblioteca de videos. Ahorita sí hay USB y así, con mucha capacidad, pero antes no era eso. La USB era muy limitada, los videos eran muy pesados”, explicó el creador de 32 años.