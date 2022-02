Aunque a lo largo de los 19 años juntos siempre hubo rumores que desestabilizaron a la relación conformada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ambos supieron restarle importancia y mantener aquellos sentimientos que los unieron en el 2002 hasta esta semana, cuando anunciaron su separación.

A través de las redes sociales la mediática pareja confirmó que ya no seguirían como pareja, pero mantendrían una buena relación a favor de los dos hijos que han tenido a lo largo de todos estaos años, los cuales son lo principal para ambos.

La noticia alertó a sus fanáticos, pero no sorprendió del todo. Y es que no es la primera vez que se anuncia la separación de los dos actores durante todos estos años, aunque ya dependerá de ellos si deciden solucionar sus problemas o si es que se mantienen firmes y ya no vuelven a formar una pareja sentimental.

La pareja tuvo una relación de más de 19 años, en los que hubo una gran cantidad de rumores. (Foto: Clasos)

¿POR QUÉ TERMINARON?

Según reveló el portal People en español y Divinity, el actor dio a conocer su ruptura amorosa con la madre de sus dos hijos mediante una historia de Instagram, la cual fue rápidamente capturada por diversos medios de comunicación y los fans del actor cubano.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, publicó el actor en una historia de su Instagram.

Pese a las constantes habladurías que existen al respecto, ninguno de los dos ha dado detalles ciertos sobre los motivos de la ruptura, así que es un tema que se ha manejado entre ambos.

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ

Todo comenzó allá por el 2002 cuando los dos se conocen debido a que participan en un reality de Telemundo llamado “Protagonistas de telenovela”. Fue allí que se enamoran y empiezan una andadura juntos hasta el 2022, aunque hubo varios baches de por medio los cuales supieron saltar.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez en "Protagonistas de telenovela", reality en el que se conocieron y enamoraron. (Foto: Telemundo).

En 2006 llegó al mundo su primer hijo, al cual bautizaron como Christopher. Por esos años todo era felicidad en la pareja y no había rumores sobre nada que pueda perjudicarlos.

Fue en 2009 cuando llega el primer aviso de una separación de ambos personajes. En aquel año William Levy protagoniza una novela llamada “Sortilegio”, en la que conoce Jacqueline Bracamontes, quien luego de un tiempo reconoció que salió con el actor pues le había dicho que ya no estaba con Elizabeth.

Para el nacimiento de su hija Kailey en 2010 la pareja se unió nuevamente, pero un año después ella salió públicamente a informar que su relación ya no daba para más, hasta que unos meses después decidieron retomar su amor.

Esa no sería la última ida y vuelta de la pareja, ya que en 2014 nuevamente se anuncia una ruptura en medio de los rumores de una relación secreta entre William Levy y Ximena Navarrete, quienes estaban protagonizando la novela “La tempestad”.

En 2019 otra vez se dan indicios de una posible pelea entre ellos cuando Levy asiste a la avant premiere de la película “En brazos de un asesino” sin la compañía de su pareja y asegura no saber por qué Elizabeth Gutiérrez no estaba allí.