A pesar de que Ximena Duque actualmente se encuentra alejada del mundo de la interpretación, sus seguidores y quienes la vieron participar en diferentes series y telenovelas mantienen la esperanza de verla pronto en una nueva producción.

Como se sabe, hace algunos años la también modelo y presentadora decidió tomarse un break de las pantallas para dedicarse a su familia, pero no solo ello, pues incursionó en otra faceta y ahora es directora ejecutiva de una importante empresa de productos cosméticos.

Si bien, le está yendo de maravillas en el nuevo rumbo profesional que emprendió, la gente no la olvida por los papeles, tanto protagónicos como antagónicos a los que dio vida. Y es que durante mucho tiempo, la colombiana, nacida en Cali el 30 de enero de 1985, fue uno de los rostros más exitosos de Telemundo.

Debido a la gran popularidad que alcanzó, son varios los que se preguntan cuándo regresará a la pantalla chica, algo que se encargó de responder durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

En 1997, a los 12 años, se mudó a Miami con su familia. Fue ahí que comenzó a estudiar actuación, dicción y neutralización de acento, apoyada por su mamá (Foto: Ximena Duque / Instagram)

¿XIMENA DUQUE REGRESARÍA A LA ACTUACIÓN?

Aprovechando que Ximena Duque estaba absolviendo varias interrogantes de sus seguidores, quienes en su mayoría le consultan cuándo retomará su faceta de actriz, ella señaló que si llega un proyecto que la ilusione no dudaría en aceptarla.

“Eso definitivamente está en manos de papá Dios. No lo estoy buscando, pero si llega a mí y vale realmente la pena, lo haré. Yo también extraño interpretar otras personalidades”, indicó a través de su cuenta de Instagram.

La actriz durante una escena con Fabián Ríos en "Corazón valiente" (Foto: Ximena Duque / Instagram)

¿QUÉ PIENSA DE HACER UNA SEGUNDA TEMPORADA DE “CORAZÓN VALIENTE”?

En 2012, Ximena Duque coprotagonizó junto a Fabián Ríos “Corazón valiente”, una telenovela que alcanzó gran éxito y hasta el día de hoy es recordada por todos. A raíz de que ahora varias producciones están sacando sus segundas temporadas, los televidentes no dudaron en preguntarle si aceptaría participar en la continuación de dicha serie. Algo que pareciera ilusionar a la empresaria.

“Yo, la verdad, como dueña de un canal si veo tanto esta petición ya lo hubiera hecho, pero como no soy la dueña de la historia ni del canal que la hizo no les puedo decir si sí o si no. A mí me encantaría, me parecería que tendría muchísimo éxito”, manifestó.

Asimismo, indicó que si Fabián y ella quisieran hacer algo en el futuro, estaría encantada. “Ojalá se nos dé, pero lo vamos a hacer él y yo, de nuestro bolsillo, para eso estamos trabajando. A menos de que a la cadena de televisión le dé por hacerla antes”, sentenció.

¿QUIÉN FUE XIMENA DUQUE EN “CORAZÓN VALIENTE”?

En “Corazón valiente”, Ximena Duque dio vida a Samantha Sandoval Navarro, una joven que trabaja como guardaespaldas y que es muy amiga de Ángela Valdez, a quien invita a trabajar con ella. Ambas deben luchar con todos los obstáculos que les pondrán sus enemigos para poder ser felices con las personas que aman y siempre teniendo un “Corazón valiente”.

¿CUÁLES FUERON LA PRODUCCIONES DE XIMENA DUQUE?

Las últimas producciones en las que participó Ximena Duque son de 2017: “La fan” y “Milagros de Navidad”, ambas de Telemundo, y “Queen of the South” de USA Network.