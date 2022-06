Coldplay es en la actualidad una de las bandas más icónicas y populares de la música en la actualidad, completando giras por distintos países y logrando sold outs en sus presentaciones.

La banda británica liderada por Sam Martin ha interpretado diversos éxitos que la mantienen vigente en más de 30 años de trayectoria, como “The Scientist”, “Clocks”, “Paradise” o “Yellow”.

Precisamente, este último es uno de los temas más románticos de la banda, pues cuenta con más de 723 millones de reproducciones en YouTube, así como casi cuatro millones de reacciones en la plataforma. Sin embargo, el origen del tema es uno que pocos podrían imaginar.

Coldplay es una de las bandas británicas más populares de la actualidad (Foto: Coldplay)

EL ORIGEN DE “YELLOW”

En 2011. Chris Martin se presentó en el especial “Howard Stern On Demand”, donde reveló varios detalles de Coldplay y los proyectos que tenía con la banda británica. Además de confesar el curioso origen de “Yellow”.

“Básicamente me tardé 10 minutos. Estábamos grabando en Gales y mi micrófono no estaba funcionando bien, yo estaba esperando a grabar otra cosa en ese momento; así que comencé a imitar a Neil Young solo para hacer reír a los demás… dije ‘look at the staaars’ (imitando a Young), y a partir de ahí nació todo lo demás. Nunca se lo conté a nadie”, comentó.

Incluso, Martin se dio el lujo de recrear la escena en la que ocurrió la creación de Yellow.

“Estaba esperando a grabar ‘Shiver’, nuestro primer single de ese disco; y cuando estaba listo para hacerlo encontré este acorde porque me gusta cambiar la afinación de la guitarra. Encontré este acorde y me gustó, luego encontré este otro, y empecé a cantar como Neil Young y el resto salió solo”, añadió.

No obstante, el peculiar origen no terminó allí, sino que el tema fue completado en el baño del estudio de grabación, pues, aseguró, tenía buen eco. Allí ideó el coro y algunas estrofas, luego volvió a las instalaciones y empezaron a cantar.

De acuerdo con el artista de 45 años, ni él ni la banda tenían idea del impacto que tendría el tema en el público, pues por su peculiar origen no esperaban que sería un total éxito.