“Yo nunca” (“Never Have I Ever”, en su idioma original), creado por Mindy Kaling y Lang Fisher, estrenó su segunda temporada Netflix. El último fenómeno del gigante del streaming, cuenta la historia de Devi, una adolescente indio-estadounidense que tras la muerte de su padre queda paralítica temporalmente. Cuando se recupera decide hacer todo lo necesario para convertirse en una chica popular en la escuela. Ese es su único deseo, pero la tarea resulta ser un poco más complicada cuando inicia su segundo año.

Al final de la primera temporada de “Never Have I Ever”, Devi se arrepiente de escapar de casa y de no haber acompañado a su familia a arrojar las cenizas de su padre al mar, así que, tras reconciliarse con sus mejores amigas, alcanza a su madre y a su prima Kamala. Cuando termina la ceremonia, ella se da cuenta que Ben sigue esperándola, sube a su auto y se besan, al tiempo que Paxton cambia de opinión sobre estar alejado de ella: la busca en su casa y al no encontrarla, le deja un mensaje de voz.

QUÉ PASÓ EN LA TEMPORADA 2 DE “YO NUNCA”

La segunda temporada comienza con la madre de Devi, Nalini, atrapando a su hija besando a Ben poco después de una ceremonia en la que dispersan las cenizas de su padre en el mar. Indignada, la mujer le pregunta a la adolescente si también tendrá sexo encima de la tumba de ella cuando muera. Devi culpa del beso a estar emocionalmente angustiada, pero, en el fondo, está mareada de alegría ante la perspectiva de haber besado al chico.

La segunda temporada comienza con la madre de Devi, Nalini, atrapando a su hija besando a Ben poco después de una ceremonia en la que dispersan las cenizas de su padre en el mar (Foto: Netflix)

Le espera otra sorpresa cuando encuentre a Paxton esperándola cuando llegue a casa. Devi, que pronto se mudará a la India, decide hacer malabarismos con los dos jóvenes antes de irse de Estados Unidos. Ella espera estar fuera del país antes de que cualquiera de los dos se dé cuenta de que están siendo dos veces controlados.

Mientras tanto, Kamala está emocionada de obtener un puesto de investigación bajo su ídolo, pero pronto se da cuenta que informará a su subordinado mezquino. Por mucho que lo intente, los otros investigadores la excluyen del grupo por su aparente popularidad e incluso es intimidada. Para empeorar las cosas, su prometido, que por lo demás es muy comprensivo, le dice que mantenga la cabeza gacha y siga “jugando”. Finalmente, la mansa y educada Kamala pone a su jefe firmemente en su lugar antes de marcharse. Unos días después, se escapa de la cena de su propuesta y se dirige al baile de la escuela de Devi, donde uno de los profesores parece sentir algo especial por ella.

Muy pronto, en una desastrosa fiesta de despedida en su honor, los dos novios de Devi se conocen y se van. Ben se niega a hablar con ella, y Paxton, aunque hablando, se niega a reconocer su relación. Con su viaje a la India ahora cancelado, una Devi muy frustrada, en un ataque de celos, difunde un rumor sobre una de sus compañeras de clase (Aneesa), lo que hace que la suspendan. Para empeorar las cosas, descubre que su madre está teniendo una aventura con un colega y piensa que está superando la muerte de su padre.

QUIÉN ES EL NOVIO DE DEVIE

A medida que se acerca el baile de la escuela, Devi se pone celosa de la relación pública de Ben y Aneesa, mientras que la suya con Paxton parece inexistente. Sus amigas Fabiola y Eleanor también luchan con sus vidas amorosas, la primera tratando de equilibrar sus intereses académicos con el ajetreado programa de activismo social de su nueva pareja y la segunda lidiando con su egocéntrico y famoso novio infantil. El baile no es como se ve en la foto de Devi y está muy lejos de la experiencia de montar en limusina y llevar un novio que ella esperaba que fuera.

Sin embargo, justo cuando se va, aparece Paxton, habiéndose dado cuenta de cuánto lo ha ayudado Devi en el último año. Los dos, por primera vez, ingresan a sus escuelas como pareja y bailan lentamente. Mientras tanto, Ben parece estar abatido al verlos juntos y se queda con la boca abierta cuando Eleanor le dice que la protagonista de “Yo nunca” lo estaba persiguiendo en secreto antes de que se rindiera y regresara con Paxton.

Así que parece que la temporada 2 termina con Paxton, oficialmente, siendo el novio de Devi. La protagonista adolescente impulsada por la angustia ha recorrido un largo camino desde la esperanza de echar un vistazo al atleta de la escuela secundaria y memorizar su horario para bailar lentamente con él en medio de la pista de baile. Sin embargo, podrían surgir problemas, pues la historia de su nuevo novio no da muchas esperanzas al romance. Por un lado, se ha sentido avergonzado de ser visto con ella en público desde el principio y la ha lastimado muchas veces. Además, en más de una ocasión, ha arreglado las cosas con Devi solo cuando necesitaba su ayuda.

La temporada 2 termina con Paxton, oficialmente, siendo el novio de Devi. Mientras tanto, Ben parece estar abatido al verlos juntos y se queda con la boca abierta cuando Eleanor le dice que la protagonista de “Yo nunca” lo estaba persiguiendo en secreto (Foto: Netflix)

Finalmente, solo decide ir al baile cuando le dicen que sus calificaciones lo ayudarán a ingresar a la universidad, mostrando una vez más cómo él considera que su relación es solo mientras necesite e la joven. Es muy probable que Paxton continúe siendo inconstante.

QUÉ PASA ENTRE NALINI Y EL DR. JACKSON

Nalini también rompe su ciclo de duelo y, por primera vez, la vemos realmente relajada mientras pasa tiempo con su competidor profesional, el Dr. Jackson. Inicialmente escéptica de la experiencia del dermatólogo célebre y constantemente burlándose de los costosos pseudo-cosméticos que sigue promoviendo, la madre de la protagonista se sorprende por los útiles consejos del médico encantador sobre la crianza de los hijos. Después de una rivalidad de larga data, la atracción entre los dos es rápida, y cuanto más se conocen, más parecen estar perfectamente emparejados. Jackson también es un padre soltero y, contrariamente a la creencia de Nalini, es altamente calificado y modesto.

Por supuesto, la rabieta de Devi cuando se entera de la aventura la obliga a romper con el médico, que parece realmente decepcionado por su decisión. Sin embargo, puede que no sea el final para ellos. La suegra de Nalini, por ejemplo, defiende su libertad para hacer lo que quiera. Esto es una gran sorpresa para la viuda que ya se siente culpable por rehacer su vida en lugar de seguir llorando a su esposo. También parece que su hija, a través de sus propias experiencias, está aprendiendo la importancia de la conexión verdadera y podría llegar a aceptar la nueva oportunidad en el amor de su madre.

Nalini también rompe su ciclo de duelo y, por primera vez, la vemos realmente relajada mientras pasa tiempo con su competidor profesional, el Dr. Jackson (Foto: Netflix)

POR QUÉ JOHN MCENROE NARRA LA VIDA DE DEVI

La leyenda del tenis, John McEnroe, mantiene un comentario entretenido sobre los acontecimientos en la vida de Devi y no rehuye lanzar sus propias opiniones sobre los principales altibajos. La única razón que se le dio a la audiencia para que él narrara el programa es que el difunto padre de la protagonista era un gran admirador del deportista retirado. Esto se enfatiza aún más cuando el verdadero McEnroe hace una aparición en el final de la temporada 1 cuando las cenizas del padre de Devi se dispersan en el mar.

Sin embargo, hay una serie de otras razones por las que se encuentra a la estrella del tenis narrando la colorida vida de una adolescente frustrada. Por un lado, la creadora del programa, Mindy Kaling, creció viendo jugar a McEnroe. El deportista, que ha aparecido en películas como ‘Wimbledon’ y ‘Anger Management’, entre muchas otras, también se considera popular entre las personas mayores de edad y es muy querido en la India, ambas potenciales audiencias para “Never Have I Ever”.