CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la cuarta y última temporada de “Yo nunca” (“Never Have I Ever” en su idioma original), serie de Netflix creada y producida por Mindy Kaling y Lang Fisher, Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) debe hacerle frente a un años cargado de dudas sobre la universidad, crisis de identidad y romances que lo complican todo.

Tras su momento íntimo e incómodo con Ben Gross (Jaren Lewison), Devi trata de volver a hablar con él, pero por recomendación de sus amigas intenta no parecer demasiado interesada. Esto provoca que Ben malinterprete el mensaje, rechace la invitación y empieza a salir con Margot, una estudiante interesada en el arte.

Furiosa por el abrupto final de su relación con Ben, la protagonista de “Yo nunca” confronta a su ex y la discusión escala a tal nivel que Margot interviene, los otros estudiantes se enteran de los detalles y la maestra que podía darle una carta de recomendación a Devi resulta herida.

La cuarta temporada de "Yo Nunca" es la última de la serie. (Foto: Captura/YouTube-Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 “YO NUNCA”?

En su empeño de descubrir quién destrozó su auto, Devi lanza una acusación absurda, se gana la enemistad de Margot y pierde la amistad de Ben. La verdad la acerca a Ethan, el nuevo chico popular y malo de la escuela. Aunque inicialmente ese romance le ocasiona problemas con Eleanor logra solucionarlo.

Mientras Devi hace malabares con su vida amorosa y sus ambiciones académicas, Fabiola sopesa la posibilidad de asistir a Princeton y Paxton vuelve a la escuela como ayudante del entrenador de natación después de abandonar la universidad tras unas pocas semanas complicadas.

En la feria universitaria, Devi hace una buena presentación a pesar de sus nervios y de la intervención de su novio, quien roba la billetera de la reclutadora de Princeton. Luego de terminar su relación con Ethan, la hija de Nalini se prepara para el viaje escolar a Nueva York, donde descubre que la universidad puede ser más aterradora de lo que imaginaba.

Cuando finalmente llegan las ofertas de admisión, la protagonista de “Yo nunca” descubre que está en lista de espera, pero lo peor es que su amiga Fabiola sí fue admitida, pero teme compartir la buena noticia. En tanto, Ben logra entrar a Columbia, no obstante, su felicidad se arruina cuando escucha un comentario hiriente de Margot.

Pero no es la única que la pasa mal, ya que Eleanor no solo terminó con Trent, también aceleró su salida de la escuela para enfocarse en su carrera actoral luego de una mala audición. Paxton se une a la planta docente de su antigua escuela, sin embargo, aún no se comporta como un adulto ni le encuentra sentido a su vida.

Devi es novia de Ethan por poco tiempo en la temporada 4 de "Yo nunca" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 “YO NUNCA”?

¿Devi entra a Princeton y vuelve con Ben?

Aunque al principio Devi se enfada con Fabiola por postular a Princeton, eventualmente se da cuenta de que no hay razón para estar enojada, al contrario, es grandioso compartir la vida universitaria con una de sus mejores amigas. Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco, ya que las otras universidades de élite rechazan a la protagonista de “Yo nunca” y Princeton aún no responde.

Por otro lado, Devi nota que su madre está interesada en el padre de Margot, así que trata de solucionar los problemas con la exnovia de Ben por el bien de Nalini Vishwakumar. Durante una cena familiar, Ben aparece con la intención de confesarle sus sentimientos a Devi, pero la situación se vuelve incómoda debido a la presencia de Margot.

Durante el baile, el grupo de amigas confiesa sus secretos: Devi no fue admitida en ninguna universidad, Fabiola no quiere ir a Princeton y Eleanor teme no tener éxito en la actuación al igual que su madre. En tanto, Paxton encuentra la motivación que necesitaba tras ayudar a Eric a cumplir su sueño de entrar al equipo de natación y decide volver a la universidad, pero cambiarse a pedagogía.

Tras una noche desastrosa, Devi recibe la visita de Ben, quien la consuela por no ser admitida en ninguna universidad y la motiva a escribir el ensayo que la reclutadora de Princeton le solicitó, aunque eso podría no hacer ninguna diferencia. También le dice que se arrepiente de decir que no debían estar juntos, pero la impulsiva joven se queda dormida y no lo escucha.

Después de escribir un ensayo inspirado en su padre, la protagonista de “Yo nunca” es admitida en Princeton y celebra su graduación. A pesar de que Ben se marcha durante las vacaciones, regresa para la boda de Nirmala Vishwakumar y le confiesa su amor a Devi, quien se prepara para una nueva etapa en su vida.