Aunque han pasado más de dos décadas desde que se estrenó “Yo soy Betty, la fea”, los personajes de esta telenovela colombiana son recordados con mucho cariño por quienes no se perdieron las aventuras de Beatriz Pinzón. Y más ahora que Netflix ha vuelto a transmitirla.

A pesar de que la protagonista captó la mayor atención de la audiencia, es imposible dejar de lado a las trabajadoras de Ecomoda que conformaban el famoso Cuartel de las feas.

Todas eran amigas de Betty y al igual que ella les falta un poco de gracia en su aspecto físico; sin embargo, no dejaban amilanarse y unieron sus fuerzas para enfrentarse a los malos comentarios y burlas que les hacían en la empresa.

Una de esas integrantes era Sandra Patiño, quien resaltaba por su estatura . Pese a que era una mujer esbelta y simpática, siempre paraba mal vestida. Debido a su talla, los hombres le tenían miedo.

Dicho papel fue interpretado por la actriz Marcela Posada, quien al hacerse conocida internacionalmente por la serie continuó trabajando en el mundo de la actuación.

Ella participó en producciones como “Pobre Pablo” (2000), “Ecomoda” (2001), “En los tacones de Eva” (2006), “¿Quién amará a María?” (2008), “5 viudas sueltas y Mentiras Perfectas” (2013), “Sala de urgencias” (2015), “El final del paraíso” (2019), entre otras.

¿CÓMO SE VE EN LA ACTUALIDAD MARCELA POSADA?

Actualmente, Marcela Posada forma parte del elenco “Enfermeras” , donde hace el papel la doctora Ruby Palacino, una mujer de personalidad fuerte, pero de corazón noble.

La actriz, de 49 años, comparte en sus redes sociales todo lo que viene realizando y ha causado asombro por sus fotografías, pues sus seguidores no consideran que se esté acercando a los 50 años. En las imágenes que comparte con sus más de 280 mil seguidores deja ver su bien cuidada figura.

Una de sus fotografías llegó a tener 11 mil “me gusta”. Ésta fue publicada antes de su cumpleaños en febrero último. “En unos días cumpliré 49 años, antes escondíamos nuestra edad, pero la verdad ¿cuántos han querido llegar a esta edad y no lo han logrado? ¡Brindo por la vida y lo vivido, lo amado y aprendido! No quiero parecer de 30 años, eso sería no dar gracias a la vida que me ha dado tanto”, escribió.

Uno de los comentarios que le hizo uno de sus admiradores fue: “¿49? ¡La verdad es que no los pareces! Y serán 49 años de amor que das y recibes, tiempo que compartiste con muchas personas a quienes adoras y otras quienes te adoran, lecciones aprendidas y que diste. Poco debería importar la edad y más el espíritu”.

“YO SOY BETTY, LA FEA”

“Yo soy Betty, la fea” o simplemente “Betty, la fea” es una telenovela colombiana, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Records 2010. Se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo de 2001.

Está protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango.

Su versión original fue emitida en muchos países con gran éxito, incluyendo a toda Iberoamérica, con elevados niveles de audiencia. Gozó de un gran éxito internacional al ser emitida en más de 180 países, ser doblada a 25 idiomas y al contar con al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo.

El personaje principal es Beatriz Aurora Pinzón Solano, quien es una mujer poco atractiva, pero inteligente que trabaja para una compañía de modas. Betty, como cariñosamente le dicen, tiene que soportar constantemente los insultos y desprecios de sus compañeros de trabajo.

