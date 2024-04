“Young Sheldon”, spin-off de la exitosa sitcom de CBS “The Big Bang Theory”, llega a su fin con su séptima temporada, que se estrenó el 15 de febrero de 2024 y termina el 16 de mayo. Aunque el creador Chuck Lorre cree que es el momento adecuado para cerrar la precuela, uno de los miembros del elenco no está de acuerdo. Se trata de Annie Potts, quien se mostró sorprendida y disgustada por la decisión de cancelar la exitosa serie de CBS. A continuación, te comparto las declaraciones de la actriz que interpretó a Connie ‘Meemaw’ Tucker, la abuela materna de Sheldon, en la precuela.

“La historia de este extraordinario prodigio en un pequeño pueblo en las afueras de Houston, en una familia en la que es en gran medida un pez fuera del agua; esa historia la hemos contado, y el resto de su camino hasta ‘The Big Bang Theory’ ocurre en CalTech, en California”, señaló Lorre en el podcast Top 5 de televisión de The Hollywood Reporter.

“Siete años… [parece] la duración natural de la vida de [el joven Sheldon ], y ese fue un sentimiento que compartimos entre yo y tanto [el cocreador/productor ejecutivo de la serie] Steve Molaro como [el compañero productor ejecutivo] Steve Holland, quienes han sido fundamentales para que esto siga siendo tan extraordinario como ha sido”, agregó.

Annie Potts dio vida a Constance 'Connie' Tucker, abuela de Sheldon, a quien se refieren como "Meemaw", en las siete temporadas de "Young Sheldon" (Foto: CBS)

LO QUE OPINA ANNIE POTTS SOBRE EL FINAL DE “YOUNG SHELDON”

Para Annie Potts, conocida principalmente por dar vida a Janine Melnitz en las películas de “Los cazafantasmas” y por aparecer en la serie “Designing Women”, contó a Variety que la llamada de CBS para anunciar la cancelación de “Young Sheldon” la sorprendió demasiado. “Aún no entiendo por qué lo cancelaron”, dijo. “Parecía una medida empresarial tan estúpida”.

“Esta [cancelación] fue especialmente difícil porque no estaba en absoluto preparado. Me quedé impactada”, indicó la actriz de 71 años. “Quiero decir, el programa número uno en las cadenas de televisión, el número uno en Netflix. Creo que somos todo lo que la gente ve en TikTok además de un par de recetas de pasta…. Si un programa comienza a arrastrarse o retrasarse o le faltan historias o lo que sea, entonces lo ves venir. Esto nos tendió una emboscada total. Lo estaba, de todos modos”.

A pesar de la molestia de Annie Potts, el spin-off de CBS “The Big Bang Theory” terminará el 16 de mayo de 2024 con el episodio 14 de la séptima temporada. El mismo contará con cameos de Jim Parsons y Mayim Bialik, quienes repetirán sus papeles como Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler.

No obstante, no se trata del final de la franquicia de “The Big Bang Theory”, ya que pronto se estrenará el spin-off de Georgie y Mandy. Aunque aún no tiene título, Chuck Lorre está a la cabeza y tiene como protagonistas a Montana Jordan y Emily Osment.

Constance Tucker (Annie Potts) jugando con su nuevo Sheldon Cooper (Iain Armitage) en la precuela de “The Big Bang Theory” (Foto: CBS)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 7 DE “YOUNG SHELDON”?

La séptima y última temporada de “Young Sheldon” se estrenó en CBS el jueves 15 de febrero de 2024 a las 8 pm ET/PT en Estados Unidos, y terminará el 16 de mayo en el mismo horario.

Los episodios de la sitcom también se transmitirán en Paramount+. Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden ver episodios de “Young Sheldon” tanto en vivo como bajo demanda, mientras que los suscriptores de Paramount+ Essential pueden disfrutar de cada capítulo el día después de su emisión.

