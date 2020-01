En 2019 muchos corazones de seguidores y amantes de la serie de televisión, Friends, quedaron rotos al enterarse de la mano de algunos de los actores que el proyecto de la película de la serie no sería realidad por los 25 años.

Como declaró en alguna oportunidad Jennifer Anniston, quien interpretó el papel de Rachel, “nuestros productores no quieren, no lo permitirían. No ha sido sólo nuestro deseo, nuestros fanáticos lo han querido mucho”, declaró en línea con lo que la productora y directora de la serie, la periodista Marta Kauffman, señaló en relación a que la serie se hizo pensando en una etapa de la vida de todos los actores donde la convivencia con los amigos se refleja en la serie, no lo que serían ahora.

En septiembre de 1994 se emitió el primer episodio de esta comedia ambientada en la ciudad de Nueva York con los personajes de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc) y Chandler (Matthew Perry), y que terminó 10 años después.

Sin embargo, aún hay recuerdos que muchos de los actores aún llevan consigo y van soltando como un efecto nostálgico, que comparten con los propios seguidores de la serie. Esta vez fue el turno de Courteney Cox , quien publicó esta inédita foto en su cuenta de Instagram.

Courteney aparece junto a todos sus compañeros de elenco degustando una comida previa a la grabación de “The Last One”, el último episodio de la aclamada serie de NBC.

