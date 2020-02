BTS se ha hecho tendencia mundial (una vez más no importa cuando leas esto) al presentarse en el programa ‘The Late Late Show’ de James Corden el día miércoles 25 de febrero y participar del denominado ‘Carpool Karaoke’ cantando sus mejores éxitos.

En menos de 7 horas, el video de YouTube del ‘Carpool Karaoke’ ha acumulado más de 3,7 millones de reproducciones, haciéndolo un fenómeno viral ya que el army de BTS ha ingresado a ver cómo sus ídolos entonan algunas de las canciones más conocidas y que los ha llevado a viajar por todo el mundo.

V, Jungkook, Jimin, RM, Jin, SUGA y J-Hope presentaron no solamente las canciones de su nuevo álbum, “Map of the Soul: 7” , sino que también entonaron algunas canciones de Bruno Mars’ “Finesse (Remix) (feat. Cardi B)" y "Circles“ de Post Malone.

Recordemos que en estas presentaciones que están haciendo los chicos de BTS en todo el mundo para promocionar su álbum, también quieren mostrar al mundo su nueva canción, ‘ON’, así que en el video de YouTube podemos ver cómo estos tratan de enseñarle a James Corden la coreografía del ‘hit’ pero parece que no tuvo el resultado esperado.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: BTS presenta su nuevo álbum en una sala vacía

Coronavirus: BTS presenta su nuevo álbum en una sala vacía

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

BTS: el verdadero significado de “Map of the Soul: 7”, según RM

BTS: el verdadero significado de "Map of the Soul: 7", según RM

BTS lanza nuevo álbum con récord de 4 millones de preórdenes

BTS lanza nuevo álbum con récord de 4 millones de preórdenes (21/02/2020)

Map of the Soul: 7 - BTS

Map of the Soul: 7 - BTS