“Zankoku na tenshi no you nishounen yo shinwa ni nare...” es como inicia la intro de Evangelion , popular anime favorito por millones de personas en el mundo; sin embargo, la versión de Tongo que se ha hecho viral en YouTube es un tanto curiosa puesto que la letra la ha cambiado por un “Sabucocu na tensino younouni” que prácticamente, no significa nada.

El día de ayer, en los recomendados de YouTube y en la sección ‘tendencia’ apareció el nuevo estreno de Tongo, ‘A Cruel Angel’s Thesis’, canción cantada originalmente por la japonesa Yōko Takahashi y tema principal con el que iniciaba el anime Evangelion pero que en esta ocasión era adaptada al fiel estilo del cumbiambero, cambiando la letra en su totalidad y adaptándola a su ritmo musical.

Dicho video de YouTube se hizo viral rápidamente y es que para muchos de los youtubers de habla hispana más grandes del mundo, Tongo es un tema de conversación ya que jamás han estado acostumbrados a las cosas que hacía este señor a comparación de las personas en Perú, lugar en el que siempre ha dado que hablar por eso.

Esta no es la primera vez que Tongo se vuelve tendencia mundial y suma millones de reproducciones en YouTube y es que ya cuenta con versiones adaptadas tanto de canciones del grupo Linkin Park, System of a Down y demás.

