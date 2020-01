No aguantó más y decidió liberarse de un gran peso que tenía encima. Cansada de las infidelidades de su esposo, una mujer llegó a un inaudito acuerdo con una de sus amantes al ‘vendérselo’ por poco más de US$15, para poder comprarles ropa a sus hijos para celebrar el Año Nuevo 2020. La desopilante historia se hizo viral en Facebook y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de la red social.

La keniata Edna Mukwana entregó a su esposo a una mujer con la que, según su versión, “la ha estado engañando”. Aunque en un principio pidió US$20 (2,000 chelines kenianos) por su marido, al final concretó la inusual operación por US$17 (1,700 chelines kenianos).

Mukwana, quien reside en la localidad de Kakamega, contó que su esposo todavía no ha regresado a su casa siete días después de haberlo encontrado con otra mujer en su cama matrimonial.

“Mi esposo está casado con el alcohol y las prostitutas. Le dije a la mujer con la que me había estado engañando que me enviará US$20, pero ella me mandó US$17. He usado todo el dinero para comprarles ropa de Año Nuevo a mis hijos”, indicó la indignada esposa, según reproduce el diario keniata Kikiotolu News.

Al ser consultada sobre si cambiará de opinión y le dará una nueva oportunidad a su esposo, dijo que no será así, porque “no quiero entrar al nuevo año con la molestia de 2019”.

