Antes de acabar el 2022, Adal Ramones sorprendió al anunciar que se convertirá en padre nuevamente. La noticia causó gran revuelo en las celebridades de México y público en general, siendo blanco de críticas por su avanzada edad. ¿Qué hizo al respecto el presentador de televisión? Dio una épica respuesta que silenció a sus detractores.

Adal Ramones no se anda con rodeos y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de defender a su familia. Claro ejemplo de eso se puede ver en la sutil y, al mismo tiempo, elegante respuesta que dio tras las críticas recibidas tras esperar su cuarto hijo al lado de esposa Karla de la Mora.

“No la dudé, no me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital gracias a Dios. Espero seguir con mucha salud y con mucha energía, pero me quité el egoísmo de decir ‘¿a mi edad?’”, precisó Ramones, a un programa de espectáculos en México, así lo recoge el portal Telemundo.

Posteriormente, el recordado presentador de “Otro Rollo” aseguró que siempre tuvo la ilusión de agrandar la familia y cuando se enteró lo gritó a todos los vientos, sabiendo de las posibles críticas que podría recibir por su avanzada edad.

“Imagínate que yo vaya y le toque a alguien y le diga, ‘oye descubrí que usted me escribió y me dijo que por qué a mi edad, que ya sería mi nieto, a usted qué car*** le importa’, imagínate que yo fuera casa de cada uno de ellos a reclamarles”, agregó.

Por último, Ramones aseguró que se considera una persona en plena actividad y dejó en claro que fue un bebé planeado. Es más, desde hace mucho anhelaba con darle un hermanito a Cristóbal, quien llegó al mundo en el 2019.

¿Cuántas veces se ha casado Adal Ramones?

Adal Ramones ha llegado en dos ocasiones al altar. La primera vez lo hizo en 1998 a lado de Gabriela Valencia, madre de sus dos hijos mayores, de acuerdo al portal Milenio.

