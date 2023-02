El 2022 fue un año para el olvidado para muchos famosos en el ámbito amoroso. Una de las rupturas más sonadas fue la separación entre Gerard Piqué y Shakira, así como también el juicio que se entablaron Johnny Depp y Amber Heard. Pero no todo fue un malo para algunas celebridades.

Ese es el caso de Aston Kutcher y Mila Kunis, una de las parejas más consolidadas y mediáticas en el medio. Con el objetivo de saber un poco más de su relación, los actores concedieron una entrevista en la que hablaron uno de los temas que querían escuchar muchos de sus seguidores: ¿quién dio el primer paso?

Flechazo a primera vista

Como se sabe, ambos se conocieron en el set de “That ‘70s Show” cuando apenas eran adolescentes. Hubo química desde un comienzo, pero él se casó con una de las máximas estrellas de la época, Demi Moore.

El actor contó que dicho matrimonio fue todo un martirio luego de que los medios sacaran a la luz su última infidelidad. Kunis reveló que ella lo amaba en secreto, pero Kutcher siempre la respetó durante todo ese tiempo.

En octubre pasado, Mila concedió una entrevista a “The Kelly Clarkson Show” en el que se refirió lo parecido del comienzo de su relación con su esposo con el final del matrimonio entre sus padres.

“Mi papá le dijo a mi mamá que estaba enamorado de ella tres meses después de que su relación estuviera completamente destrozada. Y mi mamá le respondió: ‘Está bien, vuelve a decírmelo por la mañana’. Me pasó lo mismo con Ashton”, precisó.

Poco tiempo después, el actor se presentó a su casa y le expresó su amor por primera vez, como lo hizo su madre con su madre, a lo que la actriz de origen ucraniano lo “mandó a dormir”.

Con el objetivo de rememorar dicha entrevista, Kutcher, protagonista de la película ¿Tu casa o la mía? en Netflix, dio su versión de la peculiar historia de amor.

“Lo recuerdo claramente, aunque no sé cómo puedo recordarlo porque estaba realmente borracho... Entré en su casa y estaba cantando una canción de Kenny Chesney y le dije: ‘Tú y el tequila me vuelven loco’, porque había consumido demasiado tequila y es cierto que ambos me vuelven loco”, finalizó.

