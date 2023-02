Aunque usted no lo crea, ya pasó un año del lanzamiento de la canción “MAMIII” de Becky G y Karol G, y sigue siendo uno de los temas más reproducidos en las plataformas de streaming. La cantante de origen mexicano-estadounidense no quiso pasar por alto la fecha de aniversario y agradeció a sus fans por la gran acogida. Pero no fue lo único que comentó al respecto.

Becky G, quien se encuentra en República Dominicana grabando un nuevo videoclip, habló sobre los rumores que se dice en los medios de comunicación sobre si es verdad que Karol G compuso la canción pensando en su expareja, Anuel.

“No es mi lugar hablar de la vida de otras personas. ‘Mami’ fue escrita para cantarla sola, pero nuestros fans esperaban una colaboración entre ambas (Karol G y ella). Aunque el público y la prensa quisieron comparar y decir que la canción fue hecha para Anuel, no fue así, pero es normal que muchos lo razonen de esa manera’”, precisó la cantante de raíces mexicanas a la prensa de República Dominicana.

Si bien es cierto en YouTube hay un video oficial de la canción, ninguna de las intérpretes aparece allí y esto eleva las sospechas que quizás una de las dos no estaba de acuerdo con aparecer en el material audiovisual.

Lo que sí se sabe es que la canción “Mami” cuenta con más de 1.1 mil millones de reproducciones y sigue posicionándose como una de las canciones más escuchadas en Spotify.

Primer aniversario de “MAMIII”

A través de su cuenta oficial en Instagram, Becky G agradeció a sus fans por el apoyo en este primer año y se deshizo en elogios hacia Karol G, con quien mantiene una amistad fuera de los escenarios.

“Gracias a todos los que gritaron este himno con nosotras y hicieron que esta canción llegara tan lejos, gracias también a la bichotaaaaa Karol G. Que especial es poder compartir esto contigo y nuestros fans. Te quiero mucho!!! ¿Quién esta muy Mamiii hoy??!”, escribió.

