La vecindad de “El Chavo del 8” nos dejó muchos personajes entrañables entre ellos a la Chilindrina , aquella niña pecosa que era muy lista, traviesa y que casi siempre se salía con la suya. A pesar de que su presencia era muy importante en la serie de televisión, la actriz que le dio vida reveló el sueldo que recibía por interpretar a la hija de Don Ramón .

Según María Antonieta de las Nieves, la remuneración que percibía no era bien pagada. En diálogo con el programa “Un nuevo día” contó que tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández cayó en depresión, haciéndola que deje de realizar varias cosas, pero pudo subsistir gracias al trabajo de su fallecida pareja, mas no con lo que ella ganaba dando alegría a muchas generaciones.

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado”, señaló al tiempo de indicar que era Televisa la que se beneficiaba con todas las ganancias, ya que a los actores sólo les daban la milésima parte que lo percibido. “Si yo gané mil pesos o mil 500 por programa”.

En otro momento, María Antonieta de las Nieves contó la suma de dinero que recibió por retransmitir cada uno de los episodios. “A mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en centro y Sudamérica, no es nada”.

La Chilindrina era la única hija de Don Ramón (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ DEJÓ EL PROGRAMA?

La actriz cómica también dio a conocer las razones por las que decidió salir del programa televisivo. “Dejé el programa porque ‘Chespirito’ ya no quería hacer ‘El Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de la ‘Chilindrina’ por el de ‘Marujita’. Digo, ‘Marujita’ la gente a lo mejor no se daba cuenta o se le hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada”.

Asimismo, comentó que el personaje de la Chilindrina era su creación, algo que no querían reconocer, por lo que fue hasta los tribunales y tras 11 años de batalla legal, le dieron la razón.

“Éste no es su personaje, éste es mi personaje y Chespirito me demandó (...). Cuando falleció mi esposo, ella [Florinda] mandó un recado a las redes muy bonito. Ya no tengo ningún mal sentimiento contra nadie, ni con ella ni con nadie, si la veo ahorita la voy a saludar bien. Claro no te diré que vamos a ser las grandes amigas porque no”, indicó.

