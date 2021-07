Al comentado retorno de ‘Bennifer’ se le suma una gran alegría para la cantante Jennifer Lopez pues acaba de lanzar oficialmente su colaboración con Rauw Alejandro en el tema ‘Cambia el Paso’. La idea nació luego del tiempo que estuvo en República Dominicana donde algo se modificó en su vida, terminó con Alex Rodríguez y empezó a intercambiar correos electrónico con Ben Affleck . En medio de la promoción, JLo hizo una divertida confesión sobre el primer día que conoció al cantante puertorriqueño y lo que pasó mientras grababan el videoclip.

En una entrevista con Univision, la ‘Diva del Bronx’ contó que esta canción esconde un poderoso mensaje: “Se trata de amarse, y hacer lo que te hace feliz”.

“El mensaje y la letra de este tema, para mí y en este momento de mi vida, trata mucho sobre sentirte empoderado, sentirte fuerte, amarte, hacer las cosas correctas para mí y es lo que siento que todos deberían hacer, amarse a uno mismo y hacer lo que realmente te haga feliz. Si algo no se siente bien... ‘Cambia el paso’, continúa, que no te dé miedo hacer ese cambio. Siento que muchos de nosotros nos quedamos en situaciones que a veces no somos felices o no se siente bien, ‘algo está mal aquí’ y nos quedamos por el miedo al cambio y por eso creo que me encanta esta canción, porque se trata sobre cambiar. A veces solo hay que dar un paso, solo da un paso”, explicó la también actriz.

El primer encuentro con Rauw Alejandro

“Conversamos con Rauw la semana pasada y nos dijo que estaba completamente nervioso cuando te conoció, ¿te diste cuenta de eso?”, le preguntó la entrevistadora a Jennifer Lopez, quien haciendo un movimiento de afirmación con la cabeza pasó a contar la anécdota del inicio de grabaciones de ‘Cambia el Paso’.

“Hubo un momento grabando el video que nos tocaba estar juntos cara a cara, súper cerca, y lo tuve que jalar hacia mí un poco y le decía: ‘ven más cerca, más cerca (...) es solo para hacerles creer’ y ‘no te voy a morder’”, agregó con una gran sonrisa en el rostro.

Eso no fue todo, pues Jennifer Lopez, quien está viviendo al máximo su reencuentro con Ben Affleck tras 17 años, también confesó que el cantante puertorriqueño “la verdad, si te puedo decir que estaba un nervioso pero bueno tú sabes, fue muy divertido y un momento muy agradable, él es un artista increíble” .

Cómo surgió ‘Cambia el paso’

En otra entrevista de promoción con Zane Lowe en Apple Music 1, Jennifer Lopez no solo confesó que a sus 51 años este “es el mejor momento de mi vida” y ha llegado a “un lugar en mi vida en el que estoy genial por mi cuenta (...) Y creo que una vez que llegas a ese lugar, te suceden cosas asombrosas que nunca imaginas que vuelvan a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde estoy”, sino que explicó cómo nacieron sus ganas de estar en el tema ‘Cambia el paso’.

Todo se remonta al tiempo que estuvo en República Dominicana grabando la película ‘Shotgun Wedding’ y terminó su romance con Alex Rodríguez y muchas cosas cambiaron en su vida: “me sentí bien por mi cuenta”. Al regresar a Estados Unidos le dijo a “todos los que conozco” que quería volver al estudio de grabación. “Cuando me siento realmente bien, realmente siento que hago mi mejor música”.

Es por eso que Jennifer Lopez se emocionó cuando Rauw Alejandro la llamó. “Siempre me siento tan halagada y feliz cuando un artista que veo venir, que creo que es un artista increíble y un talento realmente especial, me llama y me dice, ‘¿Podrías estar en este disco? Quiero decir, es asombroso. Es asombroso para mí”, confesó.