Si bien en el teaser de la última temporada de ‘Keeping Up With The Kardashians’ la modelo Kendall Jenner confesó sus deseos de ser madre, fue su propia progenitora Kris Jenner quien hizo pensar al mundo entero que el momento había llegado y que su hija de 25 años estaba a punto de darle un nuevo nieto; sin embargo, la novia del jugador de la NBA Devin Booker salió a romper las ilusiones de sus seguidores, quienes esperaban con ansias que confirmara su supuesto embarazo. ¿Qué sucedió para que todos creyeran que la cigüeña estaba rondando nuevamente a la familia más famosa de la televisión estadounidense encabezada por Kim Kardashian?

Toda la confusión se inició el pasado 25 de marzo cuando se emitió un nuevo episodio del reality KUWTK y mientras los televidentes estaban presenciando cada una de las escenas, la matriarca del clan Kardashian-Jenner usó su cuenta en Twitter para enviarle un mensaje a Kendall: “¡¡¡Tienes esto!!!”, escribió junto al emoji de un biberón.

Rápidamente los seguidores tomaron la frase como el anuncio de un esperado embarazo de la hermana de Kylie Jenner, pero ella rápidamente intervino para poner calma: “¡Mamá, esto parece un anuncio de embarazo!”.

mom, this looks like a pregnancy announcement! 😂🤦🏻‍♀️ https://t.co/VD8znkj7UQ — Kendall (@KendallJenner) March 26, 2021

Cómo nació la confusión

Luego que Kendall Jenner descartara estar embarazada ahora que mantiene una relación con Devin Booker, la explicación de la confusión fue rápidamente descubierta por quienes estaban mirando el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’. Y es que en el episodio del 25 de marzo, la modelo ayudó a sus hermanas mayores Khloé Kardashian y Kim Kardashian cuidando a sus hijos (Chicago, Psalm y a True) para que pudieran tener una noche de chicas en la casa de vacaciones de Malibú.

Fue ahí donde Kris Jenner decidió participar en redes sociales consultando si su hija tenía listo el biberón para hacer las veces de ‘baby sister’ o niñera.

“Por un momento pensé que Kendall estaba embarazada, pero luego descubrí que es niñera, Dios mío, casi tuve un paro cardíaco”, “¡Jajaja, pobre Kendall! Esas mamás, te aman, pero aún te avergüenzan incluso de adulto”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores que asumieron que se trataba de una revelación de embarazo, según recoge E! News.

Y es que, si alguien no se encontraba viendo el capítulo en directo, podía asumir que Kris estaba dando la gran noticia, pero no fue así.

Lo que sí fue un hecho es que Kendall Jenner, tras cuidar a sus sobrinos, solo atinó a decir: “Tratar de acostar a los tres niños fue un caos, supongo que esto es la maternidad”.