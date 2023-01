Después de casi un año de su nacimiento, finalmente Kylie Jenner reveló el nombre y rostro de su segundo hijo con el rapero Travis Scott en nuevas fotos que llenaron de ternura a sus seguidores, quienes también quedaron impactados con la coincidencia entre cómo llamó a los pequeños Stormi y Aire Webster.

Nacido en febrero de 2020 en Los Ángeles, Estados Unidos, el niño tenía inicialmente el nombre de Wolf; sin embargo, la famosa hermana de Kim Kardashian decidió cambiarlo un mes después porque “realmente no sentíamos que fuera él” y recién ha revelado el que eligió y sorprende que no sea en inglés, sino en español.

La relación en los nombres de los hijos de Kylie Jenner

Stormi, que traducido significa tormenta, nació hace 4 años y ahora su hermanito se llama Aire, revelando así que Kylie Jenner y Travis Scott tienen una fascinación por lo relacionado con el cielo e hicieron que ambos coincidieran de una manera muy especial.

En septiembre de 2022, la joven tuvo una entrevista con James Corden donde explicó que todavía no habían cambiado legalmente el nombre: “Su nombre sigue siendo Wolf, su pasaporte es Wolf, pero ese no va a ser su nombre. No le llamamos Wolf... Simplemente no estamos listos para compartirlo todavía”.

Muchos seguidores de la modelo consideran que el bebé Aire Webster es igual que su hermana, Stormi, que actualmente tiene 4 años. (Foto:@kyliejenner / Instagram)

Las primeras fotos públicas de Aire Webster

El sábado 21 de enero fue la fecha elegida por la empresaria estadounidense para mostrar por primera vez el rostro de su segundo hijo con una colección de imágenes muy tiernas en su cuenta oficial de Instagram. En unas aparece con un conjunto de tiburón, luego con un outfit de coche y un gorrito, y también sentado en una silla con su mamá. En total es una entrega llena de momentos tiernos de sus 11 meses de vida. Hasta el momento, la celebridad solo había compartido fotografías del bebé de espaldas o mostrando sus manos y pies.

Los comentarios tras la revelación del rostro y nombre del hijo de Kylie Jenner no tardaron en llegar y las más entusiastas fueron las integrantes del clan Kardashian-Jenner, comenzando por la matriarca Kris Jenner quien escribió “te amo Aire Webster”, su hermana Kholé Kardashian agregó “¡¡¡El rey!!! ¡¡¡¡¡El pequeño rey !!!!!” y hasta Rosalía apareció para decir “qué cositaaaaa”.

La publicación de la influencer estadounidense llega en medio de los rumores del posible final de su relación con Travis Scott. Medios como US Weekly indicaron que la separación se habría dado a raíz del viaje que ella hizo a Aspen en compañía de su hermana, Kendall Jenner, y de otros amigos cercanos como Hailey Baldwin y Justin Bieber, con quienes pasó Año Nuevo.

