Parece ser que el esperado libro del príncipe Enrique de Sussex se lanzará a finales de este año. Según el diario The Sun, J. R. Moehringer, el escritor que lo ha ayudado a redactarlo, ya ha entregado el borrador, y una fuente de la editorial reveló que “el manuscrito ya está terminado y ha superado todos los procesos legales. Ya está listo y fuera del control del príncipe Enrique”.

En un principio se estimó que el lanzamiento de las memorias del hijo menor de la princesa Diana de Gales sea entre los meses de septiembre y noviembre, algo que el mismo informante explica añadiendo que “la fecha de publicación sufrió un retraso pero está prevista para finales de este año”.

Enrique de Sussex en la ONU.

Las memorias del príncipe Enrique

El gigante editorial Penguin Random House dio a conocer la noticia de la publicación de las memorias “íntimas y sinceras” de Enrique de Sussex en julio del año pasado. El libro pretende aportar el “relato definitivo” de sus “experiencias, aventuras, pérdidas y enseñanzas de vida”, según la propia editorial.

Penguin publicó un comunicado en su perfil de Instagram afirmando que para ellos era “un honor” trabajar con el príncipe Enrique y acompañándolo de la siguiente cita ilustrada: “Escribo esto no como el príncipe que soy por nacimiento, sino como el hombre en el que me he convertido”.

El duque de Sussex, de 37 años, donará las ganancias que genere su libro a una organización benéfica, según ha declarado a través de un comunicado en el que también afirmaba lo siguiente: “He interpretado muchos papeles a lo largo de mi vida, tanto literal como figuradamente, y espero que al contar mi historia (con sus altibajos, errores y lecciones aprendidas) pueda demostrar que tenemos más en común de lo que creemos, más allá de nuestros orígenes distintos”.

“Me siento profundamente agradecido de tener la oportunidad de compartir todo lo aprendido a lo largo del transcurso de mi vida hasta este momento y tengo muchas ganas de que la gente lea de primera mano la historia de mi vida, narrada con total precisión y veracidad”, añadió el royal.

