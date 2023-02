El misterio se acabó. Maite Perroni será madre de una niña y las sospechas eran ciertas: se casó embarazada. La actriz y modelo mexicana, en una entrevista para una conocida revista en su país, reveló en qué etapa de gestación se encuentra y, sobre todo, cómo recibió la notica que traerá un ser a este mundo.

Cuando Maite Perroni anunció su embarazo, la noticia alegró a sus seguidores en las distintas plataformas digitales, pero también generó algunas dudas respecto a su presencia en la gira “Soy Rebelde World Tour”.

Hasta la fecha, su participación en la gira sigue siendo un misterio, aunque ella misma reveló en más de una ocasión que seguirá firme en sus planes y esto incluye ser parte del tour.

La noticia del momento es que la integrante de la banda mexicana RBD mostró su barriguita por primera vez y reveló cómo se enteró que estaba embarazada.

Recordó que cuando se probó su vestido de novia, al día siguiente se notó algo distinta, especial y se dio cuenta que no estaba bien. Pensó que era producto del trajín de su agotadora agenda, pero uno de sus mejores amigos le comentó que estaba embarazada.

La actriz mexicana mostró por primera vez su barriguita. | FOTO: Caras México

“Mai, creo que estas embarazada” y dije: ‘no, sería muy pronto’, porque además, habían sucedido tantas cosas, que yo creí que estaba cansada y por eso me sentía así. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo”, señaló.

En la cuenta regresiva

El resultado salió positivo y en ese momento se enteró que tenía dos semanas de gestación. “Fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda”, acotó.

En cuanto al tiempo que lleva de embarazo, si para el 8 de septiembre de 2022 tenía 2 semanas de gestación, a la fecha de la publicación en CARAS México, tendría unas 25 semanas, es decir, a la mitad del sexto mes.

Aunque otros medios afirman que se encontraría en el séptimo mes de gestación y de igual manera cumpliría con la gira “Soy Rebelde World Tour”. Por el momento solo hay fotos de su primera sesión de fotos de su barriguita a una conocida revista, qué género es su bebé y cómo se enteró.

