Mauricio Ochmann es uno de los actores más reconocidos de los últimos años en México y gran parte de América Latina. El intérprete comenzó en la adolescencia su carrera profesional y trabajó muy duro hasta lograr la internacionalización cuando protagonizó la telenovela “Victoria”, al lado de Victoria Ruffo. Su talento también ha destacado en producciones como “Marina”, “El Clon”, “El señor de los cielos”, “El Chema”, entre otras.

El actor de 43 años es uno de los intérpretes más queridos por el público. Sea por su relación con la familia Derbez o por ser el cariñoso padre de Kailani, hija que tuvo con Aislinn. Sin embargo, el camino que tuvo que recorrer Ochmann para llegar a la cima del éxito no fue nada fácil.

En una entrevista, Mauricio Ochmann contó ese lado de su vida que pocos conocían: fue abandonado por sus padres biológicos cuando era solo un bebé. A continuación te contamos más detalles sobre el actor nacido en Washington D.C., Estados Unidos.

Mauricio Ochmann contó ese lado de su vida que pocos conocían: fue abandonado por sus padres biológicos cuando era solo un bebé (Foto: Instagram/Mauricio Ochmann)

LA HISTORIA DE CÓMO FUE ABANDONADO AL NACER

Ochmann fue abandonado por sus padres biológicos cuando era un bebé, siendo adoptado por una pareja de nombre María y su esposo Guillermo. Según contó el actor en una entrevista, la mujer que le trajo al mundo tenía solo 15 años y era originaria de Estados unidos, y su padre, un joven español de 16; por esta razón no podían hacerse cargo de él.

Tras el divorcio de su madre adoptiva, esta decidió llevarse a Mauricio y vivir en México. Cuando el actor tenía dos años, María se volvió a casar, con un hombre de nombre Thomas Ochmann, quien terminó dándole el apellido a Mauricio. Además, les dio a sus hermanos Thomas, Christian y Paulo.

El actor de 43 años afirma que aunque su familia siempre lo arropó, tuvo una difícil infancia al saber que era adoptado y no tener una identidad definida. Por si fuera poco, sus maestras le hacían bullying por no vivir con sus padres biológicos.

Mauricio Ochmann junto a los dos amores de su vida (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

LO DIFÍCIL QUE LE FUE CRECER COMO UN NIÑO ADOPTADO

La difícil infancia llevó a Ochmann a beber alcohol desde los nueve años. Así vivió hasta la adolescencia, pues creía que esa era la única forma de olvidar sus problemas. En un acto de rebeldía, dejó a su madre y se fue a vivir con su primer padre adoptivo. Un poco más relajado en sus problemas personales, optó por centrarse en la actuación.

A los 16 años llegó su primera oportunidad en el mundo de la interpretación, cuando estuvo en el programa “La otra cosa”, del comediante Héctor Suárez. Esta chance le permitió enfocarse más en su profesión, y decidió estudiar en Los Ángeles, así empezó su formación en Joanne Baron Studio de Santa Mónica. A la par, Ochmann consiguió su primer papel en el cine para la cinta “Message in a Bottle” película protagonizada por Kevin Costner y Robin Wright.

Después de dar el salto a Hollywood, fue invitado para participar en la novela “Azul Tequila” donde compartió crédito con Humberto Zurita, Christian Bach y Bárbara Mori.

Tras despegar su carrera actoral, Mauricio Ochmann se casó por primera vez en 2002 con María José del Valle, con quien tuvo a su primera hija, Lorenza. Cuatro años más tardes, su relación terminó.

Es en 2013, cuando el actor alcanza una gran popularidad, al darle vida e ‘Chema’, un personaje de “El señor de los Cielos”, serie sobre el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. Un año después, conoció a Aislinn Derbez, durante las grabaciones de la película “A la Mala”.

La hija de Eugenio Derbez y Mauricio Ochmann se casaron y en 2018 tuvieron a Kailani. Actualmente la pareja está separada, pero mantienen una relación cordial. Tras ello, el actor dejó momentáneamente la actuación y se ha dedicado a su familia.

