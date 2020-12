A pesar de que han pasado 25 años desde que Selena Quintanilla fue asesinada a manos de Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y gerente de sus tiendas de ropa, los seguidores de la cantante tienen vigente su música y la recuerdan con mucho cariño.

Como se sabe, la artista murió de un balazo el 31 de marzo de 1995 cuando apenas tenía 23 años y una vida marcada por el éxito. La asesina de la cantante fue sentenciada a cadena perpetua y actualmente tiene 60 años.

Aunque ella se encuentra recluida en la Unidad de Mujeres de Mountain View, en Texas, Saldívar concedió una entrevista en la que dio cómo acabó con la vida de la ‘Reina del Tex-Mex’.

La mujer se declaró ser una fanática de Selena, a quien jamás quiso hacer daño. (Foto: Captura El Universal)

EL TRÁGICO DÍA

En diálogo con María Celeste, de ‘Primer Impacto’, de Univisión, Yolanda contó cómo fueron los últimos minutos de vida y en qué circunstancias murió la intérprete de “Amor prohibido”, a quien llama en todo momento “hija”.

“En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije ‘vete’. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: ‘yo nunca voy a revelar el secreto’”, narró Saldívar.

Según dijo, ella jamás quiso asesinar a la artista, sino que se trató de un accidente cuando intentó suicidarse. “La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: ‘yo no te dejo por ninguna otra persona’. La pistola me la puse en mi sien y le dije: ‘quiero que te vayas hija mía, vete’. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta, ella iba para la puerta y me dijo: ‘mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar’. Donde ella iba para la puerta le dije: ‘no cierres la puerta y se me fue el tiro’”.

Aunque la revelación no fue creída por las autoridades, Yolanda aseguró que nunca le habría hecho daño a su hija Selena.

Selena junto a su esposo, con quien se casó a escondidas de su padre. (Foto: @SelenaQperez92 / Twitter)

¿QUÉ SECRETO GUARDABA SALDÍVAR DE SELENA?

Respecto al secreto de Selena que Saldívar menciona en varios momentos de la entrevista y no quiso revelar, se supo más adelante que según Yolanda, la ‘Reina del Tex-Mex’ habría sufrido un aborto y no quería que se supiera el hecho.

Esto fue desestimado y aseguran que la mujer estaba buscando distraer a la justicia por el crimen que había cometido.

Yolanda actualmente tiene 60 años. Pese a la condena, ella podría hacer una petición de libertad condicional en 2025, cuando se cumplan 30 años de estar tras las rejas.

