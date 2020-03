La orden de los gobiernos es clara: nadie sale de casa. El coronavirus se expande de manera potencial día a día y cada vez se conocen más contagios. Si se siguen celebrando reuniones, del tipo que sean, existirán nuevos enfermos. Sucedió en Inglaterra.

Sheila Brooks, de 86 años, falleció el pasado 9 de febrero. Su familia organizó un funeral para despedirla, a pesar que ya se había alertado de los contagios por no obedecer el distanciamiento social. 16 personas se infectaron del covid-19.

“Fue el funeral de mi (tía abuela), así que gran parte de la familia estaba allí”, dijo Amanda, de 34 años, quien se encuentra en cuarentena. Su madre, Susan Nelson, fue la primera de la familia en dar positivo tras el evento.

Según reveló The New York Post, Susan falleció luego que su cuerpo no soporte el virus. Padecía de enfermedades preexistentes.

“Ahora tenemos a otra persona de nuestra familia en el hospital que probablemente no va a sobrevivir”, dijo Amanda.

La joven reconoció que el gran problema fue el reunirse sin precaución. No tomaron conciencia de la gravedad del coronavirus.

La crisis del coronavirus ha incrementado los sepelios en Italia. En el cementerio monumental de Bérgamo, Lombardía, hay al menos un entierro cada media hora. Foto: AFP / Piero Cruciatti

¿Qué se debe hacer con los cuerpos de los fallecidos por coronavirus?

El Ministerio de Salud (MINSA) informó sobre las medidas que se tomarán ante las muertes pro coronavirus. En conferencia de prensa, la ex ministra de salud Elizabeth Hinostroza, declaró que, “los pacientes que fallezcan por Covid-19 van a tener que ser cremados”.

Amanda Zárate, perito y médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conversó con “Ojo Público” y señaló que esta medida es efectuada debido a que el virus todavía permanece en todas las secreciones corporales, como las heces, orina y todos los líquidos que emana el cuerpo de un fallecido.

Como recomendación, sugirió que el cuerpo esté lo menos expuesto posible y tampoco debería ser velado porque su entorno familiar y amical correrían riesgo de contagio.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

